Берлин столкнулся с нашествием ядовитых гусениц
Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов продолжают распространяться по Берлину, затрагивая новые районы немецкой столицы. Об этом пишет издание Bild.
Волоски на телах гусениц представляют серьёзную угрозу, так как содержат токсичный белок тауметопеин, вызывающий раздражение кожи, зуд и дыхательные проблемы. В некоторых случаях возможен даже анафилактический шок.
В последние годы в столице Германии наблюдается стремительный рост этих вредителей. Впервые значительное увеличение числа пораженных деревьев было зафиксировано в районах Нойкельн и Марцан. С пятницы часть парка Герлитцер в Кройцберге закрыта для посетителей.
Наиболее сложная обстановка сложилась в округах Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кепеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау, где сосредоточено наибольшее количество дубов, являющихся основным местом обитания шелкопрядов.
Несмотря на усилия городских властей, число зараженных деревьев продолжает расти. В 2025 году в Берлине обнаружили более 5 тысяч зараженных дубов в 881 месте. По прогнозам экспертов, в 2026 году ситуация может усугубиться.
Читайте также: