Берлин столкнулся с нашествием ядовитых гусениц

07 июня 2026, 15:59

Bild: в Берлине распространяются ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов

Фото: iStock/GettyTim82

Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов продолжают распространяться по Берлину, затрагивая новые районы немецкой столицы. Об этом пишет издание Bild.