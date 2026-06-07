07 июня 2026, 15:09

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре с 7 по 10 июня

Фото: iStock/kieferpix

МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о сильной жаре с 7 по 10 июня. Об этом ведомство сообщило на платформе «Макс».