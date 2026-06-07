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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре с 7 по 10 июня
Фото: iStock/kieferpix

МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о сильной жаре с 7 по 10 июня. Об этом ведомство сообщило на платформе «Макс».



Уточняется, что в ближайшие дни ожидается температура до плюс 30-31 градуса. МЧС советует выбирать одежду из натуральных материалов и носить головной убор, а также употреблять больше воды и по возможности находиться в тени.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала главную ошибку россиян в жару. По ее словам, высокие температуры являются серьезным стрессом для организма. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

До этого главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова предостерегла граждан от неправильного использования кондиционера в жару.

Екатерина Коршунова

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