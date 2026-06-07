Российские туристы пожаловались на нашествие клещей на турецких курортах
Российские туристы пожаловались на нашествие клещей на пляжах в Турции из-за аномально холодной зимы. Об этом пишет SHOT.
Наталия из Москвы чуть не стала жертвой клеща, поселившись в арендованной квартире. Женщина, которая путешествует со своими котами рассказала, что в начале апреля на три месяца приехала в турецкий курортный городок Махмутлар, находящийся в 12 километрах от Алании. Там она сняла жильё на первом этаже за 750 евро в месяц (примерно 63,6 тысячи рублей) и выпускала питомцев гулять во дворе.
В результате кот принёс домой клещей. Теперь россиянка тщательно осматривает животных после прогулок, иногда находя до 10 паразитов за раз. Для борьбы с клещами она использует уксус и специальные капли на холку.
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