Российские туристы пожаловались на нашествие клещей на турецких курортах

07 июня 2026, 15:28

SHOT: Туристы из России пожаловались на нашествие клещей на газонах в Турции

Фото: iStock/cotuvokne

Российские туристы пожаловались на нашествие клещей на пляжах в Турции из-за аномально холодной зимы. Об этом пишет SHOT.