Россиян призвали готовиться к испанским слизням
С возвращением тепла в московском регионе активизируются испанские слизни. Об этом агентству «Москва» сообщил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.
Он указал, что часть популяции смогла выжить, несмотря на суровую зиму. По его словам, похолодание в городе, вероятно, сократит их численность, но об исчезновении говорить пока рано. С большой долей вероятности россияне увидят их снова с приходом тепла, добавил Пинаев.
Хотя такие слизни не представляют опасности для людей, после контакта с ними рекомендуется тщательно вымыть руки из-за риска заражения гельминтами. Дачники могут собирать слизней в перчатках.
Ранее агроном, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова назвала способы выведения более мощных ростков рассады, чтобы они не тянулись.
