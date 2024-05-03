«Есть косвенные признаки»: Эксперт рассказал, как выбрать куличи и яйца к Пасхе

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В Роскачестве рассказали, что покупные пасхальные куличи должны быть без трещин и горелой корочки. Также в ведомстве отметили, что, покупая кулич и яйца в магазине, стоит обращать внимание на упаковку и состав.
Сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с «Радио 1» рассказал, что должно быть в составе хорошего покупного кулича.
Собеседник уверен, что важнее духовный смысл пасхального изделия, а не внешний вид.
Также Алексей Койтов обратил внимание на срок хранения крашеных яиц.
В завершении беседы сопредседатель Союза потребителей РФ настоятельно рекомендовал покупать пасхальные изделия у производителей, которые на этом специализируются, чтобы избежать неприятных последствий.
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«Если мы говорим про кулич, то надо смотреть на состав и делать выбор в пользу натурального, где меньше искусственных заменителей. Следить обязательно, чтобы там были очевидные ингредиенты: мука, масло или маргарин, яйца, потому что иногда происходит заменение животных жиров жирами растительного происхождения. Я бы не сказал, что это так плохо, но животные жиры будут наиболее полезны для организма. Ну и чтобы не было разных эмульгаторов. Срок хранения такого изделия будет одна, две, три недели. Хлебобулочные изделия, которые хранятся больше трёх недель, уже мало натурального в себе содержат. Ещё нужно обращать внимание на эмблему ЕАС на упаковке — это означает, что продукция подтверждена техническим регламентом», — сказал эксперт.
Собеседник уверен, что важнее духовный смысл пасхального изделия, а не внешний вид.
«Тут сочность по внешним качествам не проверишь. Есть косвенные признаки: если он слишком пышный, то там много разрыхлителей — скорее всего будет сухим. А, может, он маленький, но плотный. Важнее то, что за куличом состоит — Пасха — духовный смысл. Это нужно ставить во главу стола, а не то, какой кулич будет красивый. Потому что куличи часто заваливают за 1000 рублей, они украшены всяким пищевым золотом. Если мы говорим про историю, то раньше куличи пекли простыми, даже без крема, но они все равно были праздничными. Сейчас до сих пор нет утвержденного общепринятого рецепта, и в этом смысле, наверное, хотя бы раз в год можно самому кулич попробовать испечь, и тогда мы будем уверены, что с ним всё так», — отметил специалист.
Также Алексей Койтов обратил внимание на срок хранения крашеных яиц.
«Сырые яйца в среднем до месяца хранятся спокойно, многие даже больше. А приготовленное, окрашенное яйцо, конечно, имеет дополнительные факторы, например, краситель. Потому такие яйца в холодильнике можно хранить один или два дня», — отметил специалист.
В завершении беседы сопредседатель Союза потребителей РФ настоятельно рекомендовал покупать пасхальные изделия у производителей, которые на этом специализируются, чтобы избежать неприятных последствий.
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Анастасия Бондарева