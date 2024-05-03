Страстная пятница 2024: что нельзя делать в самый строгий день Великого поста

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Православные христиане готовятся к наступлению праздника Пасхи, который в 2024 году выпадает на 5 мая. Торжеству предшествует самый строгий и сложный день для тех, кто соблюдает Великий пост – Страстная пятница. О том, какие традиции существуют, и что категорически запрещено в этот день, расскажет редакция «Радио 1».
Страстная пятница: история торжества
Один из самых важных дней в Православной церкви, отмечается в последнюю пятницу Великого поста. В 2024 году строгий день выпадает на 3 мая. В этот день христиане почитают память страданий и смерти Иисуса Христа. Празднование Страстной седмицы корнями уходит в древность. Наши предки отмечали торжество как день памяти страданий Господа.
Согласно церковному приданию, Спаситель подвергся мучительной смерти именно в пятницу.
В этот день сначала пронесли крест по улицам Иерусалима, а затем поставили и распяли на нём Иисуса Христа. Поэтому этот день считается днем скорби и почитания памяти Святого.
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Чего нельзя делать в Страстную пятницу 3 мая
Православным запрещено курить и употреблять спиртные напитки 3 мая. Также в Страстную пятницу нельзя посещать шумные мероприятия, развлекаться, весело и бесцельно проводить время.
Убираться в доме, на огороде или выполнять какие-либо сельскохозяйственные работы тоже не рекомендуется. Верующие также переносят празднования Дни рождений или других торжественных дат на более поздний срок, после окончания Великого поста.
Что нужно делать в Страстную пятницу
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Приметы на Страстную пятницу
Одна из примет на Страстную пятницу связана с приготовлением куличей. Если выпечка получилась пышной и румяной, значит весь год в доме будет царить благополучие и достаток.
Также на ближайшее будущее сможет указать тот, кто первым встретится на пути в этот день. Если с утра увидеть собаку – это к печали, кошка сулит достаток, а птица станет предвестником приятного знакомства.
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Анастасия Хохлова