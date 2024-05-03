Страстная пятница 2024: что нельзя делать в самый строгий день Великого поста

Православные христиане готовятся к наступлению праздника Пасхи, который в 2024 году выпадает на 5 мая. Торжеству предшествует самый строгий и сложный день для тех, кто соблюдает Великий пост – Страстная пятница. О том, какие традиции существуют, и что категорически запрещено в этот день, расскажет редакция «Радио 1».