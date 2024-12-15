«Бес попутал»: Захарова высказалась о съёмках кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала съёмки кулинарного шоу в трапезной Киево-Печерской лавры. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день появилась информация о том, что украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провёл съёмки кулинарного телешоу в Киево-Печерской лавре. Такой поступок вызвал бурю критики со стороны православных украинцев, а также представителей УПЦ (каноническая Украинская православная церковь).
Захарова заявила, что устроивших съёмки в храме «бес попутал». После она добавила, что христианские ценности на Украине уничтожаются, «подменяясь ультранационализмом и неонацизмом», а приготовление блюд украинской кухни на фоне распятого Христа является лучшей иллюстрацией происходящего.
Вместе с тем официальный представитель МИД отметила как позитивный момент тот факт, что большинство украинцев раскритиковали съёмки кулинарного шоу внутри храма.
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Захарова заявила, что устроивших съёмки в храме «бес попутал». После она добавила, что христианские ценности на Украине уничтожаются, «подменяясь ультранационализмом и неонацизмом», а приготовление блюд украинской кухни на фоне распятого Христа является лучшей иллюстрацией происходящего.
Вместе с тем официальный представитель МИД отметила как позитивный момент тот факт, что большинство украинцев раскритиковали съёмки кулинарного шоу внутри храма.
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Анастасия Чинкова