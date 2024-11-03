В захваченном Преображенском соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) убрали все иконы и устроили кинотеатр в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове. Об этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что раскольники захватили самый древний собор Украины 1030 года постройки в октябре 2023 года. Сейчас они вынесли из него всю церковную утварь и установили экран на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс в пересчёте на российскую валюту составляет порядка 50 рублей.
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Анастасия Чинкова