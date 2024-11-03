В Луцке стены собора расписали фресками с украинскими бизнесменами

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Наружные стены Кафедрального собора святой Троицы в Луцке на Украине расписали портретами украинских бизнесменов. Об этом сообщает Misto.Media.
Уточняется, что на фресках можно узнать бизнесменов Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия «Вилия» Евгения Дудку. По словам иконописца собора, диакона Юрия Гетьманчука, первые изображения были созданы еще шесть месяцев назад.
Он отметил, что некоторые из них вызвали противоречивые отзывы, по этой причине пришлось вносить изменения. Согласно информации источника, на сегодняшний день рассматривается возможность замены изображений предпринимателей деятелями культуры и искусства.
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Екатерина Коршунова