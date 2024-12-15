Украинский шеф-повар и ресторатор устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре. Об этом пишет местное издание «Апостроф», публикуя соответствующие фотографии из храма.
Клопотенко отметил, что ранее, когда лавра находилась под УПЦ (каноническая Украинская православная церковь), он мог только мечтать о том, чтобы устроить кулинарное шоу в Трапезной. Теперь же он свободно снимает рождественский эпизод своей передачи о блюдах украинской кухни.
В украинских соцсетях верующие раскритиковали шеф-повара. Однако в ответ он назвал их «зашоренными» и подчеркнул, что «готовить в трапезной – это не предавать своё государство».
В пресс-службе Ровненской епархии УПЦ также подвергли критике случившееся. Там отметили, что в Трапезном храме лавры сейчас происходит «всё, что угодно», кроме богослужений. А также добавили, что храм является местом для духовного роста, он посвящён молитве, а не служит площадкой для развлекательных шоу.
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В украинских соцсетях верующие раскритиковали шеф-повара. Однако в ответ он назвал их «зашоренными» и подчеркнул, что «готовить в трапезной – это не предавать своё государство».
В пресс-службе Ровненской епархии УПЦ также подвергли критике случившееся. Там отметили, что в Трапезном храме лавры сейчас происходит «всё, что угодно», кроме богослужений. А также добавили, что храм является местом для духовного роста, он посвящён молитве, а не служит площадкой для развлекательных шоу.
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Анастасия Чинкова