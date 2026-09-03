Участки земли в Подмосковье получили более 1800 многодетных семей
Свыше 1 800 многодетных семей Московской области получили бесплатные земельные участки или выплаты за них с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Всего с момента вступления в действие закона об этой мере поддержки участки получили 39 733 семьи, а более 8 400 семей выбрали вместо земли выплату в размере 400 тысяч рублей.
«С января по август текущего года землю получили 690 многодетных семей из 39 округов. И свыше 1 100 родителей взяли денежный эквивалент, чтобы самостоятельно распорядиться средствами для улучшения жилищных условий», — говорится в сообщении.Больше всего участков в этом году многодетным предоставил Одинцовский округ — 86. На втором месте по этому показателю округ Подольск, где землёй обеспечили 80 семей. На третьем месте Орехово-Зуевский округ (64), на четвёртом — Серпухов (49), а на пятом — Истра (43).