Участки земли в Подмосковье получили более 1800 многодетных семей

03 сентября 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 1 800 многодетных семей Московской области получили бесплатные земельные участки или выплаты за них с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.





Всего с момента вступления в действие закона об этой мере поддержки участки получили 39 733 семьи, а более 8 400 семей выбрали вместо земли выплату в размере 400 тысяч рублей.





«С января по август текущего года землю получили 690 многодетных семей из 39 округов. И свыше 1 100 родителей взяли денежный эквивалент, чтобы самостоятельно распорядиться средствами для улучшения жилищных условий», — говорится в сообщении.