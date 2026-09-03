В Подмосковье в рамках подготовки к зиме проверили более 85% жилого фонда

03 сентября 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области идёт подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону 2026/2027. Осмотры уже прошли 40 000 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Это составляет 85% от всего жилого фонда региона.

«В области насчитывается более 53 000 многоквартирных домов. Работы ведут по плану во всех округах. Инспекторы министерства проверяют состояние труб, радиаторов, кровли, запорной арматуры, системы отопления и контрольно-измерительных приборов. Особое внимание – герметичности труб, качеству теплоизоляции и работе приборов контроля. Все нарушения фиксируют и передают управляющим организациям для устранения», – рассказали в Минчистоты.