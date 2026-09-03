В Подмосковье в рамках подготовки к зиме проверили более 85% жилого фонда
В Московской области идёт подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону 2026/2027. Осмотры уже прошли 40 000 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Это составляет 85% от всего жилого фонда региона.
«В области насчитывается более 53 000 многоквартирных домов. Работы ведут по плану во всех округах. Инспекторы министерства проверяют состояние труб, радиаторов, кровли, запорной арматуры, системы отопления и контрольно-измерительных приборов. Особое внимание – герметичности труб, качеству теплоизоляции и работе приборов контроля. Все нарушения фиксируют и передают управляющим организациям для устранения», – рассказали в Минчистоты.В этом году впервые оценивают не только состав аварийных бригад управляющих организаций, но и наличие необходимого оборудования – генераторов, сварочных аппаратов и расходных материалов.
Уже более 47 000 домов, то есть 90% многоквартирного фонда региона, получили паспорта готовности. Документ официально подтверждает, что МКД полностью проверен, отремонтирован и безопасен для подачи тепла зимой.
Завершить все подготовительные работы планируют в установленные сроки.