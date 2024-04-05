Беспилотник с оторванным крылом рухнул у нефтебазы в Подмосковье

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Дрон упал в районе нефтебазы в Московской области, пишет Telegram-канал Baza.
Беспилотник самолётного типа нашли накануне в поле в 150 метрах от нефтоналивной базы «Новосёлки».
Дрон обнаружили с оторванным крылом, он не взорвался. По всей вероятности, аппарат зацепился крылом за деревья и не долетел до цели.
Канал уточняет канал, к месту падения беспилотника вызвали сотрудников ФСБ. Взрывотехники уничтожили его вечером того же дня.
Ранее сообщалось, что обломки одного из сбитых дронов, атаковавших минувшей ночью Морозовск в Ростовской области, упали на жилой дом и убили собаку.
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Дрон обнаружили с оторванным крылом, он не взорвался. По всей вероятности, аппарат зацепился крылом за деревья и не долетел до цели.
Канал уточняет канал, к месту падения беспилотника вызвали сотрудников ФСБ. Взрывотехники уничтожили его вечером того же дня.
Ранее сообщалось, что обломки одного из сбитых дронов, атаковавших минувшей ночью Морозовск в Ростовской области, упали на жилой дом и убили собаку.
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Алёна Самарева