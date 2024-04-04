Системы ПВО перехватили один и уничтожили семь БПЛА над Курской областью

Фото: istock / rancho_runner
4 апреля системы противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников в Курской области. Еще один дрон успешно перехватили. Об этом информирует Минобороны в Телеграм-канале.
Сообщается, что примерно в 22:00 была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
До этого сообщалось, что на рынке Курска начался пожар после уничтожения беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Российские артиллеристы громят позиции противника на Донецком направлении
Генерал ВСУ Кривонос указал на некомпетентность постоянно паникующего Зеленского
Рогов сообщил об ударах российской авиации по позициям ВСУ в районе Работина
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Российские артиллеристы громят позиции противника на Донецком направлении
Генерал ВСУ Кривонос указал на некомпетентность постоянно паникующего Зеленского
Рогов сообщил об ударах российской авиации по позициям ВСУ в районе Работина
Алина Юрчак