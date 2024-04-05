ВС РФ вошли в пригород Часова Яра, ПВО сбила 53 БПЛА: Последние новости СВО

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Российские войска вошли в пригород Часова Яра, об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. В то же время, по сообщениям Минобороны РФ, за минувшую ночь системы ПВО сбили 53 вражеских беспилотника над территориями российских регионов.
О последних новостях специальной военной операции расскажет редакция «Радио 1».
Город Часов Яр расположен в артёмовском районе Донецкой Народной Республики. После того, как в мае 2023 года был освобождён Артёмовск, за который шли долгие и кровопролитные бои, ВС РФ начали оттеснять ВСУ дальше, и упёрлись в Часов Яр.
Сегодня советник губернатора ДНР Ян Гагин сообщил, что российской армии удалось подобраться к пригороду Часова Яра, однако, по его словам, за год обороны ВСУ удалось превратить этот населённый пункт в полноценный укрепрайон. Политик заявил, что ВС РФ будут освобождать город так, чтобы максимально сберечь личный состав.
При этом, как сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru, освобождение Часова Яра станет переломным момент в спецоперации. После того, как российской армии удастся освободить Часов Яр, будут открыты пути на Краматорск и Славянск, после чего вся Донецкая Народная Республика будет освобождена.
В ночь на 5 апреля украинские войска совершили массовую атаку на российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Ростовской области было перехвачено и уничтожено 44 беспилотных летательных аппарата, по одному дрону ВСУ ликвидировали в Курской, Белгородской и Саратовской областях. Ещё шесть БПЛА ПВО сбила над территорией Краснодарского края.
Самые массированные атаки с начала специальной военной операции ВСУ совершают на приграничную Белгородскую область. Особенно жестокие удары украинская армия нанесла по региону в дни, когда в России проводились президентские выборы (15-17 марта). Таким образом ВСУ старались дестабилизировать ситуацию в стране.
После смертоносных обстрелов власти Белгородской области приняли решение вывезти из региона несовершеннолетних. Вчера глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по разным регионам России уже развезли 9 тысяч белгородских детей. Помимо этого, глава региона освободил выпускников белгородских школ от сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Бывший американский военнослужащий, который участвовал в освобождении Авдеевки, 4 апреля в Югре подписал контракт с российским министерством обороны. Ранее он принимал участие в спецоперации в составе интернационального батальона «Пятнашка».
Подписав контракт американец заявил, что в России «потрясающая» социальная поддержка. По его словам, служба в РФ – это наименьший вклад, который он может внести.
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Часов Яр
Сегодня советник губернатора ДНР Ян Гагин сообщил, что российской армии удалось подобраться к пригороду Часова Яра, однако, по его словам, за год обороны ВСУ удалось превратить этот населённый пункт в полноценный укрепрайон. Политик заявил, что ВС РФ будут освобождать город так, чтобы максимально сберечь личный состав.
При этом, как сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с Lenta.ru, освобождение Часова Яра станет переломным момент в спецоперации. После того, как российской армии удастся освободить Часов Яр, будут открыты пути на Краматорск и Славянск, после чего вся Донецкая Народная Республика будет освобождена.
53 беспилотника сбито над регионами РФ
В ночь на 5 апреля украинские войска совершили массовую атаку на российские регионы. Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Ростовской области было перехвачено и уничтожено 44 беспилотных летательных аппарата, по одному дрону ВСУ ликвидировали в Курской, Белгородской и Саратовской областях. Ещё шесть БПЛА ПВО сбила над территорией Краснодарского края.
Белгородская область
Самые массированные атаки с начала специальной военной операции ВСУ совершают на приграничную Белгородскую область. Особенно жестокие удары украинская армия нанесла по региону в дни, когда в России проводились президентские выборы (15-17 марта). Таким образом ВСУ старались дестабилизировать ситуацию в стране.
После смертоносных обстрелов власти Белгородской области приняли решение вывезти из региона несовершеннолетних. Вчера глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по разным регионам России уже развезли 9 тысяч белгородских детей. Помимо этого, глава региона освободил выпускников белгородских школ от сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Американский военный заключил контракт с Минобороны
Бывший американский военнослужащий, который участвовал в освобождении Авдеевки, 4 апреля в Югре подписал контракт с российским министерством обороны. Ранее он принимал участие в спецоперации в составе интернационального батальона «Пятнашка».
Подписав контракт американец заявил, что в России «потрясающая» социальная поддержка. По его словам, служба в РФ – это наименьший вклад, который он может внести.
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Евгения Парфентьева