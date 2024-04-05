Губернатор Бусаргин: БПЛА уничтожили в Энгельсе Саратовской области

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В Энгельсе Саратовской области уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Бусаргин в Телеграм-канале.
«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет», — написал глава области.Ночью 5 апреля сообщалось о массированной атаке в Морозовском районе Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что системой ПВО было уничтожено более 40 целей.
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