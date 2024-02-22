Беспилотник сбит над Брянской областью

Фото: РИА Новости/ Антон Вергун
Над Брянской областью уничтожен украинский дрон, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Речь о БПЛА самолетного типа. Он был уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО, уточнил глава области.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В последний раз беспилотник был сбит в Брянской области в ночь на 20 февраля. Тогда это произошло над территорией Погарского района.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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Ювелина Бернст