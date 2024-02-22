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Беспилотник сбит над Брянской областью

БПЛА сбит над Брянской областью
22 февраля 2024, 01:13
Фото: РИА Новости/ Антон Вергун

Фото: РИА Новости/ Антон Вергун

Над Брянской областью уничтожен украинский дрон, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Речь о БПЛА самолетного типа. Он был уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО, уточнил глава области.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.


В последний раз беспилотник был сбит в Брянской области в ночь на 20 февраля. Тогда это произошло над территорией Погарского района.

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Аптеки в РФ хотят торговать ветпрепаратами
«Известия»: российские аптеки хотят добиться разрешения на торговлю препаратами для животных
22 февраля 2024, 02:35

Фото: istockphoto.com/Tetiana Iablokova

Владельцы аптечных точек выступили за торговлю ветеринарными препаратами.
Соответствующее обращение было направлено вице-премьеру Дмитрию Григоренко от Национальной фармацевтической палаты, Российской ассоциации аптечных сетей, Союзфармы и «Деловой России», пишут «Известия». Поддержку инициативе выразили в Россельхознадзоре, однако в Минздраве данное предложение встретили отрицательно.

Представители аптечной отрасли обосновали свою просьбу постоянным ростом числа домашних животных в стране, превышающим, по оценкам специалистов, 63 миллиона. В правительстве подтвердили получение обращения о необходимости внесения изменений в закон «Об обращении лекарственных средств».

В Россельхознадзоре выразили готовность поддержать предложения о поправках, при условии сохранения требований к лицензированию ветеринарных препаратов. В Минздраве отметили, что в мире практика совместной продажи лекарств для медицинского и ветеринарного применения не распространена, и подчеркнули, что соблюдение соответствующих требований качества напрямую связано с охраной здоровья и жизнью граждан.

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#собаки
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#обувь
#ветеринар
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В офисе Зеленского раскритиковали польских фермеров, организовавших забастовки
Михаил Подоляк: польские фермеры протестуют для того, чтобы унизить украинцев
22 февраля 2024, 02:17

Фото: РИА Новости/Алексей Ветвицкий

Польские фермеры организуют протесты, чтобы унизить украинцев, несмотря на трудности Украины, сообщает «URA.RU» со ссылкой на советника главы администрации Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
«А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», – заявил он.

Таким образом политик отреагировал на попытки фермеров, по его мнению, навредить украинским гражданам. Подоляк отметил, что фермеры осознают, что «Украина находится в крайне тяжелом положении».

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#страны
#фермер
#польша
#украина
#митинг
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«Порту» вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» со счетом 1:0 обыграл «Арсенал» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
22 февраля 2024, 01:57

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Португальский клуб «Порту» одержал победу над лондонской командой «Арсенал» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игра состоялась в среду, 21 февраля, и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на четвертой добавленной минуте забил Вендерсон Галено.

Ответная игра запланирована на 12 марта и пройдет в Лондоне.

Финал текущего сезона турнира назначен на 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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#игра
#футбол
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Украинская журналистка испугалась, что ВСУ окажутся в «клещах» в Угледаре
Журналистка ТСН Кириенко испугалась, что ВСУ окажутся в «клещах» в Угледаре
22 февраля 2024, 01:52

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военный корреспондент украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко предупредила, что украинские вооруженные силы (ВСУ) могут оказаться в тяжелом положении в Угледаре.
В Facebook* Кириенко написала, что ВСУ там ждет такая же судьба, как в Авдеевке, которая перешла под контроль Российской Федерации.

Она отметила, что направлению Угледара недостаточно уделялось внимания, и если войска РФ продвинутся туда, это может привести к повторению сценария Авдеевки.

Кириенко выразила опасения за украинские силы, отметив, что один батальон или бригада может оказаться в окружении, что повлечет за собой серьезные последствия.

Она призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить вторую линию обороны в Угледаре как можно скорее.

Угледар находится в Волновахском районе Донецкой народной республики и находится в 50 км к юго-западу от Донецка.

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#контроль
#facebook
#всу
#рф
#угледар
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«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ
22 февраля 2024, 01:42

Фото: iStock/RFarrarons

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с итальянским «Наполи».
Встреча, прошедшая в среду, 21 февраля, завершилась со счетом 1:1.

Гол на счету каталонцев был забит Робертом Левандовски на 60-й минуте, а равенство восстановил Виктор Осимхен через 16 минут.

Ответный матч состоится 12 марта на поле «Барселоны».

Финал турнира намечен на 1 июня и пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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#матч
#встреча
#контракт
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РБК: «Сбер» начал работу над искусственным интеллектом для роботов
«Сбер» начал работу над искусственным интеллектом для человекоподобных роботов
22 февраля 2024, 01:39

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников

«Сбер» приступил к поиску специалистов для работы над искусственным интеллектом (ИИ), который будет управлять человекоподобными роботами. Об этом пишет РБК, основываясь на данных вакансии, опубликованной компанией на hh.ru.
В ней говорится, что центр робототехники «Сбера» начал работу над ИИ для роботов, чтобы управлять «физическими воплощениями». Например, манипуляторами, мобильными колесными роботами, роботами-собаками и т.д. Нейронной сети данного искусственного интеллекта будут подчиняться фундаментальные модели навигации, манипуляции и планирования движений. При этом планируется, что ИИ обучится самостоятельно или по минимальному числу демонстраций.

В вакансии также упоминается, что обучение роботов является частью проекта по созданию собственного человекоподобного робота от «Сбера».

Издание направило запрос в «Сбер».

О том, что Сбербанк разрабатывает таких роботов, в декабре заявлял его зампред правления Станислав Кузнецов. А глава группы Герман Греф сообщал, что в 2024–2026 годах Сбербанк планирует перейти на «человекоцентричную бизнес-модель» и развивать искусственный интеллект «нового поколения». Инвестиции банка в развитие ИИ за указанный периода должны достичь 450 млрд руб.

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Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти
Глава ВОЗ: Газа превратилась в зону смерти, гуманитарная ситуация бесчеловечна
22 февраля 2024, 00:51

Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

На брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа, назвав ее «зоной смерти», передает РИА Новости.
Он отметил, что большая часть территории была разрушена, множество людей погибли или получили ранения. Уровень острого недоедания в регионе резко возрос, подвергая опасности еще больше жизней.

Глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация в области здравоохранения и гуманитарная ситуация продолжают ухудшаться, и назвал условия жизни в анклаве бесчеловечными.

В январе Международный суд ООН в Гааге принял промежуточное решение по иску ЮАР относительно Израиля в связи с предполагаемым геноцидом в секторе Газа. Суд потребовал от Израиля предпринять меры для предотвращения геноцида, наказывать за призывы к геноциду палестинцев и обеспечить гуманитарную помощь местным жителям. Однако суд не потребовал прекращения военной операции в секторе Газа, о чем просила ЮАР.

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В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
МЧС: в Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
22 февраля 2024, 00:45

Фото: iStock/Suwanb

При возгорании в 9-этажном доме на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге пострадали две женщины и трое детей, сообщает городская служба МЧС.
Инцидент произошел в среду вечером, когда на лестничной клетке 2-го этажа загорелись электрощит и интерьер на площади около 6 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 19:56, при этом из здания эвакуировали 37 человек.

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Путин отреагировал на предложение Аршавина создать аналог FIFA
Путин посоветовал Аршавину поговорить с Миллером о создании футбольного симулятора
21 февраля 2024, 23:58

Фото: телеграм-канал Павла Зарубина

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на предложение бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина о создании аналога компьютерного симулятора FIFA (теперь EA FC).
«Есть такое предложение, которое я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут играть наши ребята за свою национальную команду, в командах РПЛ и регионов. Потому что, естественно, в иностранных аналогах такого нет», — приводит слова Аршавина журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Аршавин добавил, что подобная игра могла бы сохранить интерес к футболу у молодых ребят, так как многие сейчас, по его словам, сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире.

«А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем Миллером», — посоветовал ему Путин.
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