Второй украинский беспилотник уничтожен в Брянской области

Фото: iStock/aapsky
В Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила уже второй беспилотник за утро 19 февраля. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.
Читайте также:
Реактивный беспилотник попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник попытался атаковать Дзержинск в Новгородской области
Элина Позднякова