Богомаз: Над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ, никто не пострадал

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Беспилотник сбили в небе над Брянской областью. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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