Реактивный беспилотник попытался атаковать Брянскую область

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В небе над Брянской областью российская система противовоздушной обороны сбила украинский реактивный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.
Накануне украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Воронежем. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки не было.
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Элина Позднякова