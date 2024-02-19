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Реактивный беспилотник попытался атаковать Брянскую область

Богомаз: в Брянской области ПВО сбила реактивный беспилотник
19 февраля 2024, 08:21
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В небе над Брянской областью российская система противовоздушной обороны сбила украинский реактивный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.


Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за качественную работу.

Накануне украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Воронежем. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки не было.

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#бпла
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Второй украинский беспилотник уничтожен в Брянской области
19 февраля 2024, 08:43

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила уже второй беспилотник за утро 19 февраля. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над Брянской областью был сбит вражеский реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При первой атаке на регион также никто не пострадал.

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#минобороны рф
#бпла
#аппарат
#регион
#telegram
#пво
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Отражена атака украинского беспилотника на Брянскую область
Минобороны: В Брянской области сбит беспилотник ВСУ
19 февраля 2024, 08:34

Фото: iStock/Stanchev

В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что украинский беспилотник был сбит в Брянской области.

Ранее о сбитом в регионе вражеском реактивно дроне также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Согласно его уточнениям, при украинской атаке никто не пострадал. Также нет разрушений на земле. Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за качественную работу.

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#беспилотник
#бпла
#губернатор
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ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке от ВСУ
Минобороны: ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке от ВСУ
19 февраля 2024, 07:50

Фото: iStock/macky_ch

Российским военным удалось к понедельнику полностью освободить от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом подразделения ВСУ пытаются осуществить беспорядочное отступление. Тем временам бойцы российской группировки войск «Центр» продолжают бить артиллерией и авиацией по укрепрайонам противника, нанося огневое поражение.

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. В настоящее время подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы.

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#министр
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#всу
#вс рф
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Российские военные продолжают зачистку жилых кварталов в Авдеевке
19 февраля 2024, 07:12

Фото: iStock/zim286

Подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению, рейды в освобожденном городе проводят бойцы отряда специального назначения «Викинг». Они проверяют дворы и жилые помещения. Также спускаются в подвалы, где могут прятаться мирные жители, которых необходимо временно вывезти из Авдеевки, пока украинские военные продолжают обстреливать жилые кварталы.

Военный из подразделения «Викинг» также отметил, что в городе могут по-прежнему оставаться разрозненные группы ВСУ. Украинцы могут прятаться в зданиях и попытаться оказать сопротивление. Именно для этого проверяются все дворы, жилые дома и другие постройки.

Напомним, 17 февраля Авдеевка перешла под контроль российских сил, а ВСУ в спешке бежали из города, бросая вооружение и военную технику.

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#дворы
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#дома
#рейды
#всу
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Минобороны России показало новые кадры отхода подразделений ВСУ из Авдеевки
19 февраля 2024, 06:51

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Министерство обороны России опубликовало новые кадры брошенной военной техники в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет 19 февраля РИА Новости.




По объектам противника, включая брошенную бронетехнику, наносится огневое поражение, отметили в ведомстве.

Сейчас военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке. Командир инженерного взвода с позывным Усман рассказал, что в основном саперы находят «мины старого советского производства», но «присутствует и натовское вооружение».

Ранее сообщалось, что российские военные из спецподразделения «Викинг» нашли трофейное западное оружие в расположении одного из украинских подразделений в занятой войсками ВС РФ Авдеевке. В частности, были
обнаружены снаряды для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Предположительно, речь идет о польском или болгарском оружии.

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#вооружённые силы рф
#украина
#всу
#минобороны рф
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Российские военные нашли в Авдеевке трофейное западное оружие
РИА Новости: Бойцы ВС РФ нашли склад трофейного оружия после взятия Авдеевки
19 февраля 2024, 05:13

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Российские военные из спецподразделения «Викинг» нашли трофейное западное оружие в расположении одного из украинских подразделений в занятой войсками ВС РФ Авдеевке. Об этом сообщает РИА Новости.
Были обнаружены снаряды для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Предположительно, речь идет о польском или болгарском оружии.

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. <...>Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС’ок», — рассказал командир подразделения.

Приказ об отступлении из Авдеевки новый главком ВСУ Александр Сырский отдал только через сутки после того, как были засняты эти кадры, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали город, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.

На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства, можно увидеть, как разрозненные группы украинских военных пытаются спастись из Авдеевки бегством. Поскольку дороги находились под постоянным и прицельным огнём российской артиллерии, сделать это удалось немногим.

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#вооружённые силы рф
#оружие
#всу
#украина
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Власти Херсонской области назвали размер демилитаризованной зоны на Украине
Сальдо считает, что демилитаризованная зона должна быть не менее 150-200 км
19 февраля 2024, 04:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что протяженность демилитаризованной зоны на Украине должна составлять не менее 150-200 километров вглубь республики. Об этом пишет РИА Новости.
«Боевые действия должны быть прекращены, а украинские тяжелые вооружения отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения», — подчеркнул Сальдо.

При этом, по его словам, украинские войска должны оставить всю территорию правобережной Херсонщины, включая Снигиревский и Александровский округа.

Губернатор Херсонской области добавил, что демилитаризованная зона должна быть чуть более протяженной, чем дальность полета боеприпасов для РСЗО и оперативно-тактических ракет «Точка-У». Как пояснил Владимир Сальдо, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обладают летящими на сотни километров ракетами — такими, например, как модернизированные зенитные ракеты С-200 с дальностью до 600 километров. Поэтому для прекращения огня эти ракеты необходимо либо отодвинуть на запад Украины, либо вовсе уничтожить.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о намерении ВС РФ отодвинуть демилитаризованную зону на Украине для обеспечения безопасности российской территории от обстрелов. Он также напомнил, что задача ВС РФ заключается в том, чтобы обеспечить положение, при котором Донбасс не будет подвергаться обстрелам.

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#всу
#украина
#владимир путин
#владимир сальдо
#херсонская область
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В США раскрыли условия будущего мира на Украине
Cенатор Вэнс считает, что мир на Украине возможен при условии уступок Киева
19 февраля 2024, 04:03

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Мир на Украине может быть достигнут, если Киев пойдет на территориальные уступки России, считает американский сенатор Дэвид Вэнс, слова которого приводит американское издание Politico.
«Любое мирное урегулирование потребует значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — цитирует Politico сенатора от штата Огайо.

Как подчеркнул Вэнс, у США нет необходимого объема производственных мощностей для продолжения восточноевропейского конфликта в долгосрочной перспективе. Он также потребовал от западных политиков назвать конкретные сроки, в которые будет завершен конфликт на Украине.

Ряд украинцев задумывается над тем, чтобы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом написало ранее агентство Bloomberg, проведя анализ опросов среди граждан Украины о ходе конфликта с РФ. В материале отмечается, что за год ситуация на фронте для Украины практически не изменилась. Поддержка, которую оказывают страны Запада, также не помогает, подытожили авторы публикации.

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#мир
#украина
#сша
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ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления
Генерал-полковник Рудской рассказал, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению
19 февраля 2024, 03:10

Фото: iStock/Olena_Z

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при поддержке стран Запада могут предпринять новую попытку контрнаступления в зоне СВО, заявил начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».
«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сообщил Рудской.

При этом группировки войск Вооружённых сил РФ постоянно улучшают свое положение на всей линии соприкосновения, отметил генерал-полковник: освобождён ряд населённых пунктов Украины, созданы условия для последующих активных действий.

Кроме того, генерал сообщил и о том, что объёмы производства вооружения и военной техники, снарядов и ракет выросли до уровня, достаточного для удовлетворения всех потребностей ВС РФ. Созданы и все необходимые запасы материальных средств и боеприпасов.

Как сообщает Министерство обороны России, армия Украины с 4 июня безуспешно ведет наступление. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия за время контрнаступления потеряла 71,5 тысяч военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам главы государства, контрнаступление ВСУ не имеет результатов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов также признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. Он отметил, что на сегодняшний день на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация. Старые военные «учебники» НАТО по ведению боя не работают и их нужно отправить в архив.


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#всу
#минобороны рф
#контрнаступление
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