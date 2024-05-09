Беспилотники впервые атаковали НПЗ в Башкирии

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Первый раз в истории Башкирии беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод «Салаватнефтеоргсинтез».
Об этом сообщил Telegram-канал Baza. На территории предприятия произошел пожар.
Авторы канала уточнили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
В конце марта 2024 года в непосредственной близости от Уфы был замечен беспилотный летательный аппарат. Диспетчеры, основываясь на имеющихся данных, заявили, что это не оказало влияния на безопасность.
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Авторы канала уточнили, что на территории завода возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
В конце марта 2024 года в непосредственной близости от Уфы был замечен беспилотный летательный аппарат. Диспетчеры, основываясь на имеющихся данных, заявили, что это не оказало влияния на безопасность.
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Артем Кузьмин