Reuters: Россия произвела «сверхбыстрый» ремонт НПЗ после атак украинских дронов

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России удалось в кратчайшие сроки почти полностью восстановить нефтеперерабатывающие заводы, которые получили повреждения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По данным экспертов, в марте общие российские мощности по первичной переработке нефти, простаивающие из-за атак дронов, сократились до 90,5 тысячи метрических тонн в сутки (660 тысяч баррелей в сутки). Ранее этот показатель составлял 123,8 тысячи тонн в сутки (907 тысяч баррелей в сутки).
Однако Россия смогла очень быстро восстановить работу своих повреждённых НПЗ. Простаивающие мощности сократились до 10% от их общего объёма. Для сравнения, в марте простаивали более 14% мощностей. Как отмечает агентство, Россия полностью адаптировалась к санкциям и теперь может ремонтировать свои НПЗ, обходясь без западных технологий.
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Александр Бойцов