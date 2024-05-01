Baza: На рязанском НПЗ начался пожар после атаки беспилотников

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Ночью беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате на предприятии начался пожар.
Об этом сообщил телеграм-канал Baza, опубликовав кадры, на которых видно пламя и клубы дыма. По словам очевидцев, атака произошла около трёх часов утра. Сообщается, что сначала был слышен гул, а затем произошли два взрыва. В настоящее время на нефтеперерабатывающем заводе работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Официального подтверждения того, что удару подвергся НПЗ, пока не последовало. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём телеграм-канале написал только об отражённой атаке беспилотников и об отсутствии жертв, а также о том, что проводится проверка.
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Александр Бойцов