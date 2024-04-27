НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА

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Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани временно остановил работу после атаки беспилотниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.
По его словам, работа завода была частично приостановлена из-за атаки десяти беспилотных летательных аппаратов на завод, что привело к сильному пожару.
Возможно, завод получил скрытые повреждения. Атака на НПЗ произошла в ранние утренние часы 27 апреля 2024 года.
Беспилотные летательные аппараты повредили сепаративную установку на нефтезаводе, что привело к возгоранию на площади пять квадратных метров.
Пожар уже был ликвидирован.
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Возможно, завод получил скрытые повреждения. Атака на НПЗ произошла в ранние утренние часы 27 апреля 2024 года.
Беспилотные летательные аппараты повредили сепаративную установку на нефтезаводе, что привело к возгоранию на площади пять квадратных метров.
Пожар уже был ликвидирован.
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Артем Кузьмин