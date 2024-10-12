Бесплатная медицина в России: Минздрав расширил программу в 2025 году

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Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления о программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ появился на портале нормативных правовых актов.
Пресс-служба министерства пояснила, что программа направлена на достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках этой программы планируют лечить более 33 тысяч пациентов с вирусным гепатитом C, чтобы сократить риски его распространения. Объем медицинской помощи для онкобольных в дневных стационарах увеличится на 18%, а в круглосуточных — на 12,7%.
Кроме того, программа включает оценку здоровья граждан репродуктивного возраста. Ожидается, что более 19 миллионов человек пройдут комплексное обследование. Также предусмотрено более 103 тысяч экстракорпоральных оплодотворений, что на 13% больше по сравнению с 2024 годом.
Внедрение технологий искусственного интеллекта также станет важной частью программы. Это поможет улучшить врачебные решения при проведении маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии.
Министерство отметило, что в 2024 году субвенции достигнут рекордного уровня за последние пять лет — 519,5 миллиарда рублей, что составляет рост на 116,7%. Кроме того, запланировано увеличение расходов на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС на 17,4%.
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Кроме того, программа включает оценку здоровья граждан репродуктивного возраста. Ожидается, что более 19 миллионов человек пройдут комплексное обследование. Также предусмотрено более 103 тысяч экстракорпоральных оплодотворений, что на 13% больше по сравнению с 2024 годом.
Внедрение технологий искусственного интеллекта также станет важной частью программы. Это поможет улучшить врачебные решения при проведении маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии.
Министерство отметило, что в 2024 году субвенции достигнут рекордного уровня за последние пять лет — 519,5 миллиарда рублей, что составляет рост на 116,7%. Кроме того, запланировано увеличение расходов на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС на 17,4%.
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Лия Мурадьян