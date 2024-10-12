Минздрав начал работу над увеличением возрастного порока продажи алкоголя

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Министерство здравоохранения России рассматривает возможность повышения возрастного порога для продажи алкоголя. Об этом говорится в ответе министерства депутату Султану Хамзаеву, сообщает РИА Новости.
Ранее депутат обратился в ведомство с предложением повысить возрастную норму для продажи алкогольной продукции до 21 года. В настоящее время проводятся регламентные процедуры по согласованию, утверждается представителями министерства.
Ранее Султан Хамзаев также предложил штрафовать родителей детей, употребляющих алкоголь.
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