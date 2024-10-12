Гинцбург рассказал, кто первым получит вакцину от рака

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Первыми людьми, которые смогут получить вакцину от рака, будут пациенты с меланомой и многоклеточным раком лёгких. О этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что работа с меланомой ведётся потому, что при этой болезни наглядно видно результаты воздействия препарата, что важно при его первых клинических использованиях. Ведутся опыты также с многоклеточным раком кожи, продолжил учёный. От этого заболевания в мире ежегодно умирают около 1,2 - 1,3 миллиона человек. Это один из самых распространённых видов злокачественной онкологии.
Глава исследовательского центра также добавил, что процедура вакцинации будет отличаться от обычной. Не будет классических первой, второй и третьей фаз испытаний препарата. По словам Гинцбурга, массового испытания на большом количестве пациентов не предполагается из-за персонализированности продукта.
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Александр Бойцов