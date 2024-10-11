Инфекционист Малышев напомнил о наличии других опасных вирусов кроме Марбурга

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Доктор медицинских наук, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что необходимо соблюдать все правила личной гигиены, мыть руки, фрукты и овощи, а также придерживаться стандартных правил безопасности для того, чтобы не заразиться никакими вирусами и инфекциями.
Специалист напомнил, что вирус Марбурга встречается у нас не так часто, как иные, которые не менее опасны.
Тем временем сообщается, что в Санкт-Петербурге от гриппа уже привито более 33% жителей города. Планируется, что до конца года вакцинированы будут почти 3,5 миллиона человек.
Ранее стало известно, что сезонная прививочная кампания проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию от гриппа получили свыше 600 тысяч детей.
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«Мыть фрукты и овощи надо независимо от Марбурга. Марбург – это единичные случаи за все время. Полно другого: сальмонеллез, различные кишечные инфекции, холера, которую тоже могут издалека завести, бактерии, яйца глистов. Их в сотни, в тысячи раз, а то и в миллионы раз больше. Обо всем этом надо помнить, а не сидеть и думать про Марбург. Поэтому читайте СМИ меньше. Слушайте врачей, но читайте меньше», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.
Тем временем сообщается, что в Санкт-Петербурге от гриппа уже привито более 33% жителей города. Планируется, что до конца года вакцинированы будут почти 3,5 миллиона человек.
«В Петербурге создана развитая инфраструктура для вакцинации от гриппа. Привиться можно в поликлиниках, на предприятиях, в передвижных пунктах. Своевременная вакцинация помогает предотвратить сезонную эпидемию гриппа и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора города Александра Беглова.
Ранее стало известно, что сезонная прививочная кампания проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию от гриппа получили свыше 600 тысяч детей.
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Мелисса Тимофеева