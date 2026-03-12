«Бесплатная рабочая сила»: HR-эксперт раскрыла, когда кандидату не стоит выполнять тестовую работу
HR-эксперт Лоикова: тестовое задание при приеме на работу должно оплачиваться
Соискателям не стоит выполнять объемные тестовые задания от неизвестных компаний. Такой совет дала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Она пояснила, что тестовые задания при приеме на работу являются нормальной практикой. Но они должны быть небольшими и не затратными по времени.
«Однако мне нередко приходилось сталкиваться с тем, что руководство предлагает провести кандидату серьезную работу. Например, сделать расчеты, на которые понадобится в среднем пять–шесть часов, или написать кусок кода, предполагающий труд программиста в районе четырех часов», — рассказала Лоикова Москве 24.
Эксперт отметила, что объемная тестовая работа должна оплачиваться, поэтому соискателю стоит заранее обговорить этот вопрос с потенциальным руководством. Не стоит выполнять задание, если его прислали до собеседования, поскольку бывают случаи, когда кандидатов просто используют в качестве бесплатной рабочей силы.
Однако потратить время и силы на объемное тестовое задание можно, если есть реальная перспектива устроиться в крупную компанию на хорошую должность с явной перспективой роста, заключила Лоикова.