«Бесплатная рабочая сила»: HR-эксперт раскрыла, когда кандидату не стоит выполнять тестовую работу

12 марта 2026, 18:04

HR-эксперт Лоикова: тестовое задание при приеме на работу должно оплачиваться

Фото: iStock/fizkes

Соискателям не стоит выполнять объемные тестовые задания от неизвестных компаний. Такой совет дала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Она пояснила, что тестовые задания при приеме на работу являются нормальной практикой. Но они должны быть небольшими и не затратными по времени.





«Однако мне нередко приходилось сталкиваться с тем, что руководство предлагает провести кандидату серьезную работу. Например, сделать расчеты, на которые понадобится в среднем пять–шесть часов, или написать кусок кода, предполагающий труд программиста в районе четырех часов», — рассказала Лоикова Москве 24.