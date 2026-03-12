Застрявшим в Дубае россиянкам предложили необычную подработку

12 марта 2026, 07:32

Застрявшим в Дубае россиянкам предложили подработку хостес с консумацией

Фото: iStock/TomasSereda

Россиянки, застрявшие в Дубае из-за отмены рейсов, начали получать необычные предложения о работе. Об этом сообщает РИА Новости.