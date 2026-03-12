Застрявшим в Дубае россиянкам предложили необычную подработку
Россиянки, застрявшие в Дубае из-за отмены рейсов, начали получать необычные предложения о работе. Об этом сообщает РИА Новости.
В русскоязычных чатах девушкам предлагают вакансии хостес в ресторанах с зарплатой около трех тысяч дирхам (примерно 60 тысяч рублей) в неделю. Однако такая работа, уточняет агентство, связана с разводом клиентов на дорогие заказы.
Объявления появляются в чатах, где туристы обсуждают возможности вылета из ОАЭ. Некоторые из них сами ищут подработку из-за нехватки денег на жилье.
Так, некий «Император бой» ищет работниц в лаунж-бар. Требования — знание английского языка и опрятный вид. Интим не предполагается, за выезд с клиентами грозит штраф или увольнение.
Другие работодатели ищут русскоговорящих хостес в рестораны, а также на автомойку, где английский не нужен. Сами туристки также активно предлагают свои услуги. Например, одна девушка с опытом модели и инженера-проектировщика заявила, что готова научиться любой работе.
Читайте также: