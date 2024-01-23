В Госдуме предложили определить темы, по которым дети могут выражать своё мнение

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В Госдуму поступило предложение о создании перечня интересов детей, по которым они имеют право выражать своё мнение. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Отмечается, что с инициативой выступили депутаты «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев, ЛДПР – Иван Мусатов и Станислав Наумов и Олег Матвейчев из «Единой России».
Они предложили внести изменения в Семейный кодекс России.
Речь идёт о детях, чей возраст достиг 10 лет. В качестве интересов детей предлагается закрепить крепкую и полную семью, перенятие культуры и жизненного опыта, интерес к общению с обоими родителями, если они проживают раздельно и другие.
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Они предложили внести изменения в Семейный кодекс России.
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Анастасия Чинкова