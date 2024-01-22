В Подмосковье дети с РПП могут получить медицинскую помощь в областном центре

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Медпомощь детям с расстройствами пищевого поведения теперь оказывают в областном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медицинскую помощь при расстройстве пищевого поведения оказывают в психоневрологическом отделении Московского областного центра охраны материнства и детства.
Он также добавил, что если родители начали замечать изменения в поведения и критическое снижение веса у ребенка следует сразу же обращаться к специалистам, так как расстройство пищевого поведения может привести к необратимым последствиям, в том числе летальному исходу.
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«Расстройство пищевого поведения – комплексное психическое нарушение, которое отказывает колоссальное влияние на здоровье, тем более детского организма. Самостоятельно справиться с заболеванием фактически невозможно. В отделении теперь оказывается стационарная медпомощь пациентам с нервной анорексией и булимией. Отделение рассчитано на 5 коек и оборудовано современной медтехникой, в том числе с возможностью оказания реанимационной помощи при тяжелых состояниях», — отметил врач-психиатр Рустам Бексултанов.
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Мира Полтева