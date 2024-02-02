В Подмосковье дети с ОВЗ и инвалидностью могут получить помощь на дому

Фото: Анна Мороз
В протвинском центре реабилитации детей с ОВЗ рассказали о своей работе и помощи больным. Об этом сообщил корреспондент.
Специалисты протвинского отделения реабилитационного центра для детей с ОВЗ и инвалидностью «КЦСОиР «Серпуховский» ежедневно проводяит процедуры на дому минимум у 15 детей.
Стоит отметить, что на сегодняшний день уже трое детей смогли перейти с домашнего лечения на полустационарного обслуживания и могут самостоятельно приезжать в центр с родителями. Прогресс в лечении и перехода с домашнего обслуживания напрямую зависит от профессионализма медиков и упорного труда детей на занятиях.
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«Перечень процедур, проводимых на дому, устанавливается индивидуально в зависимости от каждого ребенка и его диагноза. В штате у нас сейчас медсестра по физиотерапии, медсестра по массажу, инструктор-методист по лечебной физкультуре, дефектолог, психолог, логопед, специалист по реабилитационной работе и специалист по работе с семьей. Как показывает практика, недостаточно работать только с ребенком. Важна работа в комплексе. Родителям психологическая поддержка тоже нужна», — объяснила завотделения социального обслуживания на дому детей инвалидов и детей с ОВЗ ГБУСО МО «КЦСОиР «Серпуховский» Екатерина Ивашурова.
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Мира Полтева