Бесплатные зубные протезы уже получили порядка 12 тыс. подмосковных льготников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Бесплатным зубопротезированием уже воспользовались около 12 тыс. льготников Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Оформить эту услугу в регионе могут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, а также неработающие пенсионеры и предпенсионеры с учётом доходов.
В министерстве добавили, что в этом году на эту меру поддержки выплатили более 214 млн рублей.
Для получения услуги зубопротезирования нужно посетить стоматолога, а затем подать заявление на оформление льготы на региональном портале госуслуг.
Читайте также:
В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов
Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья
Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» использовали уже более 1,3 млн раз
«В Подмосковье 12 тыс. льготников уже обеспечены бесплатными зубными протезами. Недавно мы сделали эту услугу удобнее, и жители могут обратится к стоматологу в государственной поликлинике в любом городе региона. А рекомендация врача о необходимости зубопротезирования автоматически прикрепится к заявлению», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что в этом году на эту меру поддержки выплатили более 214 млн рублей.
Для получения услуги зубопротезирования нужно посетить стоматолога, а затем подать заявление на оформление льготы на региональном портале госуслуг.
Читайте также:
В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов
Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья
Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» использовали уже более 1,3 млн раз
Лора Луганская