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Бесплатные зубные протезы уже получили порядка 12 тыс. подмосковных льготников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Бесплатным зубопротезированием уже воспользовались около 12 тыс. льготников Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Оформить эту услугу в регионе могут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и военной службы, труженики тыла, а также неработающие пенсионеры и предпенсионеры с учётом доходов.
«В Подмосковье 12 тыс. льготников уже обеспечены бесплатными зубными протезами. Недавно мы сделали эту услугу удобнее, и жители могут обратится к стоматологу в государственной поликлинике в любом городе региона. А рекомендация врача о необходимости зубопротезирования автоматически прикрепится к заявлению», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.


В министерстве добавили, что в этом году на эту меру поддержки выплатили более 214 млн рублей.

Для получения услуги зубопротезирования нужно посетить стоматолога, а затем подать заявление на оформление льготы на региональном портале госуслуг.

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#зубы
#льготники
#подмосковье
#московская область
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#вице-губернатор
В Подмосковье успешно очистили историческое Бисерово озеро
01 ноября 2024, 21:17

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Богородском городском округе завершилась расчистка Бисерова озера. Работы проводили по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья», сообщили в пресс-службе Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Площадь водоёма – около 400 тыс. кв. м. Поверхность очистили от капельно-водной растительности, убрали рогоз и камыш. Также вывезли и утилизировали строительный и бытовой мусор. Дополнительно удалили находившиеся в воде опасные деревья», – рассказали в министерстве.
Согласно легенде, озеро получило название благодаря Екатерине Великой, которая, гуляя по берегу, обронила в воду украшение из бисера. Пропажу не нашли, а название закрепилось.

Сейчас очистка 37 га водной поверхности завершена. Озеро стало гораздо чище и привлекательнее для отдыха и рыбалки.

В Минэкологии Подмосковья напомнили, что программа расчистки водоёмов на 2024 год включает 27 объектов.

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Россиянам дали важную рекомендацию по поводу выплат по ипотеке
Риелтор Барсуков рекомендовал делать первые платежи по ипотеке максимальными
01 ноября 2024, 21:14

Фото: iStock/Evkaz

Член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков заявил, что первые три года выплаты по ипотеке необходимо вносить по максимальной цене.
По его словам, это связано с тем, что проценты, начисляющиеся на сумму кредита, изначально большие.

«В досрочных платежах очень важен вот какой момент — максимально делать их в первые годы, потому что сумма кредита большая, проценты начисляются на всю сумму, поэтому они в первые годы самые большие. Поэтому нужно первые годы максимально гасить досрочно», — объяснил в беседе с NEWS.ru Барсуков.

Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.

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#ипотека
#кредит
#россияне
#выплаты
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В зоопарке Москвы появился на свет беличий саймири
01 ноября 2024, 20:54

Фото: iStock/ Wirestock

В Московском зоопарке 10 сентября родился детёныш беличьего саймири — обезьяны из тропических лесов Южной Америки, сообщает mos.ru.
После появления на свет самка обезьяны носит детёныша на спине и кормит молоком. Пол животного пока неизвестен, поскольку зоологи не хотят прикасаться к маленькой обезьяне, чтобы не подвергать её стрессу.

При рождении детёныш весил всего 100 грамм — весь взрослых особей обычно составляет от 600 грамм до 1,1 килограмма. Малыша уже можно увидеть в зоопарке. Его папа — самец Кай, а мама — самка Герда. У новорождённого детёныша также есть четырёхлетняя сестра Тутси.

«У саймири о потомстве заботятся обычно самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие «тетушки», а также подросшая Тутси», — отмечает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке беличьи саймири поселились в конце 90-х годов. В то время после серьёзной реконструкции на новой территории открылся павильон «Приматы». С того времени состав групп этих животных менялся, некоторых животных могли видеть посетители, другие особи жили во внутренних помещениях. Самки приносят потомство раз в несколько лет. Каждое появление на свет детёныша — большое событие для зоопарка.

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#зоопарк
#детёныш
#мама
#обезьяны
#московский зоопарк
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В Казани разработан уникальный ИИ для выбора темы ВКР для студентов
Российские учёные разработали ИИ для выбора тем выпускных работ для студентов
01 ноября 2024, 20:06

Фото: iStock/Poca Wander Stock

Специалисты Университета управления «ТИСБИ» в Казани разработали уникальную систему, помогающую студентам выбрать наиболее подходящую тему выпускной квалификационной работы (ВКР).
Так, система обрабатывает и генерирует персонализированные рекомендации, учитывающие индивидуальную траекторию обучения каждого студента, что делает выпускные работы более актуальными и значимыми.

«Система анализирует огромный массив данных: от базовых показателей успеваемости до более сложных. Мы учитываем даже такие факторы, как региональная специфика и карьерные траектории наших выпускников. Это позволяет не просто предлагать темы ВКР, а формировать актуальные направления исследований, которые будут полезны как для студента, так и для решения задач региона», – пояснила в беседе с Газета.ру проректор по цифровой трансформации, заведующая кафедрой Информационных технологий Университета управления «ТИСБИ» Ольга Федорова.

Ранее опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.

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#рекомендации
#технологии
#студент
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В Подмосковье завершилась проверка готовности парков к зиме
01 ноября 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В подмосковных парках завершился финальный этап мониторинга готовности к зимнему сезону 2024-2025. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
С 27 по 31 октября сотрудники трёх региональных министерств оценивали состояния уборочной техники, инвентаря, а также готовность персонала к зимним условиям. В выездных проверках участвовали также представители администраций городских округов и дирекций парков.
«Подмосковные парки активно готовятся к зимнему сезону и новогодним праздникам, так как в это время они становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. Работники министерства и кураторы МосОблПарка выезжали в парки 21 городского округа. Они оценили их готовность к зиме и проконсультировали коллег перед началом сезона», – рассказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Как уточнили в ведомстве, проведён мониторинг парков в Долгопрудном, Краснознаменске, Котельниках, Электростали, Фрязино, Щёлково, Лобне, Шаховской, Лотошине, Королёве, Луховицах, Коломне, в Лосино-Петровском, Рузском, Можайском, Богородском, Павлово-Посадском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Пушкинском и Орехово-Зуевском округах.

В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей региона в парках готовят обширную программу праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ёлки и иллюминация, почты и резиденции Деда Мороза, сезонные предложения от кафе и ресторанов. Для комфортного досуга предусмотрена сезонная инфраструктура: катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и прокат спортинвентаря.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#парки
#мониторинг
#проверка
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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В РПЦ предложили не брать на работу холостяков и разведённых
01 ноября 2024, 19:37

Вахтанг Кипшидзе (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

При назначении на руководящую должность необходимо учитывать семейное положение кандидата, заявляет замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«При назначении на руководящую должность необходимо учитывать семейный статус человека. Если человек не способен создать собственную семью, то большой вопрос, насколько он будет способен руководить большими коллективами», — отмечает Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ уверен, что среди холостяков и разведённых могут быть хорошие кандидаты на работу, но назначение подобных людей «не должно становиться нормой».

Кипшидзе расстроен тем, что развод сейчас — это норма. Мужчины должны вести себя ответственнее, если речь заходит о создании семьи, а не «заводить легкие и необременительные связи». Не стоит заводить романы и на работе, подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

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#норма
#рпц
#развод
#семьи
#человек
#мужчины
#церковь
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Глава ФССП по Петербургу Лашкова заявила о повышении статуса приставов
01 ноября 2024, 19:25

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу Анна Лашкова в свой профессиональный праздник рассказала о профессии и отметила, что благодаря реформам в последние годы статус сотрудников службы повысился.
«Реформа ФССП России произошла в 2020 году. У ФССП России статус государственной службы в органах принудительного исполнения. Статус сотрудников повысился. Он предусматривает присвоение специальных званий, появились дополнительные социальные гарантии. Но повысились и требования к сотрудникам и степень ответственности. В Главном управлении есть вакансии, мы приглашаем на службу. Это отличная возможность проявить себя», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Лашкова.

Напомним, сегодня, 1 ноября, отмечается День судебного пристава. А в первую субботу ноября традиционно отмечается Всемирный день мужчин. Как пишет Общественная Служба Новостей, сам праздник предложил отмечать писатель Джордж Киндел, а президентом комитета этого дня был первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Отмечается, что до 2006 года в честь этого праздника выдающимся мужчинам дарили специальный приз — копию бронзовой скульптуры Родена «Мыслитель». Однако в настоящее время такой традиции уже нет.

Ранее сообщалось, что в этом году в доход государства было обращено более 460 объектов движимого и недвижимого имущества и 2,2 миллиарда ценных бумаг коррупционеров.

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#праздник
#фссп
#вакансии
#приставы
#традиции
#память
#приз
#служба
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Рабочее движение по путепроводу у платформы Быково откроют в конце года
01 ноября 2024, 19:18

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Раменском городском округе приступили к асфальтированию подходов к строящемуся путепроводу у платформы Быково. Работы ведут со стороны Южного проспекта, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«До конца ноября планируется завершить укладку асфальта на проезжей части путепровода и кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и ул. Леволинейной. Рабочее движение по путепроводу планируют открыть в конце этого года. Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой, который соединит Южный проспект и ул. Интернациональную», – пояснили в ведомстве.
Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа. А ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, избавив водителей от необходимости стоять в пробках.

В министерстве добавили, что путепровод строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#минтранс мо
#железная дорога
#путепровод
#строительство
#раменский городской округ
#подмосковье
#московская область
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В Москве открыли памятник великим князю Сергею и княгине Елизавете Романовым
01 ноября 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

В Москве прошло торжественное открытие памятника великим князю Сергею Александровичу и княгине Елизавете Фёдоровне Романовым. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что монумент установили в честь 160-летия со дня рождения княгини Елизаветы в сквере около станции метро «Третьяковская». Это место было выбрано неслучайно – рядом находится Марфо-Мариинская обитель милосердия, которую в 1909 году основала княгиня.

Автором проекта композиции стал художник Георгий Франгулян. Он представил князя и княгиню в день их бракосочетания, которое состоялось в 1884 году.

На заднем плане композиции установили две бронзовые фигуры – четыре гранитные стелы с изображением Николая Чудотворца, Сергея Радонежского, Алексия Московского, самой княгини, императоров Николайя II и Александра II, а также креста-памятника, который располагается на месте убийства Сергея Александровича на территории Кремля.

На памятник установили архитектурно-художественную подсветку, которая украсит его в вечернее время.

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#история
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Подмосковье ищет медработников