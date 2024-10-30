В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Вакансии для людей с инвалидностью – не обязательно монотонный труд. Есть и необычные предложения о работе, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Среди них – разрисовщик по стеклу, артист оркестра, фото-видеооператор, специалист по планированию производства, менеджер по мониторингу цен», – отметили в пресс-службе.Там назвали трудоустройство жителей с инвалидностью одним из важных направлений в сфере занятости в Московской области. Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливают квоту в 2% для приёма на работу инвалидов.
«В нашем регионе – порядка 15 тыс. квотируемых рабочих мест для жителей с особенностями здоровья. Заняты уже более 70% вакансий, это свыше 10 тыс. трудоустроенных инвалидов. Такой подход помогает интегрировать людей с инвалидностью в общество», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Найти вакансию на квотируемое рабочее место помогут сотрудники Центра занятости Подмосковья. Также можно подобрать вариант занятости на портале «Работа в России». по ссылке. Сегодня там размещено более 1,3 тыс. вакансий для инвалидов.
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