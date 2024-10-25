Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» использовали уже более 1,3 млн раз

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Жители Московской области более 1,3 раз воспользовались социальным чат-ботом в Telegram. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Современный сервис помогает жителям всего в несколько кликов узнать о социальной поддержке в регионе. Мы регулярно развиваем и обновляем чат-бот, чтобы данные об изменении законов, индексации выплат и новых мерах поддержки были доступны. Жители региона уже воспользовались чат-ботом «Соцуслуги Подмосковья» более 1,3 раз», – сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.С помощью чат-бота можно узнать о мерах социальной поддержки и едином пособии, материнском капитале, рассчитать региональные льготы. Электронный помощник также позволит узнать размер пособия и получить ссылки для подачи заявлений.
Социальный чат-бот доступен по ссылке.
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Лора Луганская