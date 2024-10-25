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Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» использовали уже более 1,3 млн раз

25 октября 2024, 22:41
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Жители Московской области более 1,3 раз воспользовались социальным чат-ботом в Telegram. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Современный сервис помогает жителям всего в несколько кликов узнать о социальной поддержке в регионе. Мы регулярно развиваем и обновляем чат-бот, чтобы данные об изменении законов, индексации выплат и новых мерах поддержки были доступны. Жители региона уже воспользовались чат-ботом «Соцуслуги Подмосковья» более 1,3 раз», – сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.
С помощью чат-бота можно узнать о мерах социальной поддержки и едином пособии, материнском капитале, рассчитать региональные льготы. Электронный помощник также позволит узнать размер пособия и получить ссылки для подачи заявлений.



Социальный чат-бот доступен по ссылке.

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Территорию у Барского пруда в Щёлкове открыли после благоустройства
25 октября 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Щёлкове завершился второй этап благоустройства общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Территория прилегает к усадьбе Гребнево. На территории установлены рекреационные площадки, малые архитектурные формы, освещение и камеры видеонаблюдения. Обустроены зоны для тихого и активного семейного отдыха», – рассказали в министерстве.
Помимо этого, были проложены пешеходные и велосипедные дорожки, установлены скамейки и урны, проведено озеленение.

Как отметили в министерстве, работы прошли по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#щёлково
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В 5,5 тыс. подъездов Подмосковья с начала года отремонтировали пол
25 октября 2024, 22:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

С начала года в Подмосковье по заявкам жителей отремонтировали полы и лестницы в 5,5 тыс. подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Со временем в результате активной эксплуатации, воздействия влаги или механических повреждений на полах в помещениях общего пользования возникают трещины и сколы. Также может наблюдаться отсутствие отдельных плиток. Управляющие организации обязаны поддерживать полы в чистоте и устранять повреждения», – рассказали в ведомстве.
В Минчистоты напомнили, что при обнаружении повреждений полов в подъездах жильцы могут обратиться в свою управляющую организацию, а также в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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Скончался экс-глава Госкомитета по телекоммуникациям Иванов
Умер экс-глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов
25 октября 2024, 21:45

Фото: iStock/ TheaDesign

Бывший глава комитета по телекоммуникациям Александр Иванов скончался.
«Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд «Ветераны связи» и фонд «Братское сердце» с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич», — проинформировал журнал «Вестник связи».

Трагичную новость сообщил журнал «Вестник связи», подтвердивший кончину Александра Иванова и выразивший свои соболезнования.

«Он был нам добрым другом. Память о нём останется в наших сердцах навечно», — говорится в журнале.

Госкомитет по телекоммуникациям — предшественник министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На данный момент глава комитета — Максут Шадаев.

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РПЦ разрешит отпевать детей-суицидников из «групп смерти»
РПЦ позволит отпевать детей, ставших жертвами «групп смерти»
25 октября 2024, 21:22

Фото: iStock/ laimdota

Русская православная церковь утвердила подход, согласно которому детей и подростков, ставших жертвами «групп смерти» можно будет отпевать.
«Вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребёнка (подростка), совершившего самоубийство, рассматривается епархиальным архиереем или уполномоченной им для рассмотрения подобных вопросов епархиальной комиссией, порядок работы которой определяется епархиальным архиереем», — отмечается на сайте Московского патриархата.

По мнению РПЦ, самоубийство — тяжкий грех, но нужно учитывать случаи, при которых суицид совершался «в состоянии психического расстройства».

При принятии решения о разрешении отпевания в подобных случаях будут рассматриваться результаты психолого-педагогической экспертизы и выводы правоохранительных органов, сообщает «РБК».

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Здание бывшей поликлиники в Кашире преобразуют в общежитие завода «Центролит»
25 октября 2024, 20:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире реконструируют здание бывшей поликлиники в районе литейного завода «Центролит». В ходе работ его преобразовали в общежитие для временного проживания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Проект реконструкции включает три очереди. Первая очередь – реконструкция здания, строительство котельной и трансформаторной подстанции и площадки для сбора ТКО. Для удобства работников предприятия, которые будут проживать в общежитии, предусмотрен остановочный карман для автобусов», – отметили в администрации.
Вторая очередь включает пристройку одноэтажного корпуса прачечной, а третья – пристройку кафе на 40 мест с обеденным залом на 30 мест.

Строительство второй и третьей очередей запланировано на будущий год. Готовность первой очереди достигла 95%. Завершить работы первого этапа планируют в VI квартале этого года.

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Народное голосование за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ-2024 продлится до 21 ноября
25 октября 2024, 19:43

Фото: МИСК МО

Все желающие могут проголосовать за финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2024, представляющих Подмосковье. Объявлены финалисты премии, дан старт народному голосованию, которое продлится до 21 ноября.
«В этом году на конкурс было подано свыше 45 тыс. заявок. Это рекорд за всю историю премии. Мы гордимся проектами от Московской области, которые стали финалистами премии. В этом году от региона подали 955 заявок, 886 прошли техническую экспертизу и были допущены до оценки региональными экспертами. #МЫВМЕСТЕ – это про неравнодушных людей, награда для тех, кто откликается на чужую беду, делится временем, силами и ресурсами не ради выгоды, а потому что не может оставаться равнодушным», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В октябре в Доме правительства региона наградили победителей и призёров регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. Дипломы получили более 50 активистов и организаций, реализующих проекты на благо Подмосковья.

Отдать голос можно за одного кандидата в каждой категории. В числе номинантов – такие проекты от Московской области, как Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode от МФТИ в номинации «Страна возможностей», фестиваль WOOF, на котором животные из приютов находят себе дом, от Благотворительного фонда «НИКА» в номинации «Территория для жизни», гуманитарная миссия «Волонтёрской Роты Боевого Братства» в номинации «#МЫВМЕСТЕ-Россия», фестиваль «Молодой Пушкин» Андрея Тимофеева в номинации «Обучение служением».

Народное голосование открыто для всех пользователей соцсети «ВКонтакте» с подтверждённым аккаунтом или зарегистрированных не менее года. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы, которые суммируют с оценкой жюри.

Церемония награждения лауреатов пройдет на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре в Москве.

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Собянин рассказал о реализации проекта продления МЦД в другие регионы
Собянин: в 2025 году начнётся продление МЦД в другие регионы, оно наймёт 4 года
25 октября 2024, 19:39

Фото: пресс-служба ЦППК

Первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие со столицей регионы начнётся в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что расширение железнодорожного сообщения в рамках МЦД займёт три-четыре года. Масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направление и Московскую железную дорогу (МЖД).

Помимо прочего, в рамках реализации проекта будут закуплены новые поезда и произведена частичная модернизация железнодорожной инфраструктуры. Это позволит выполнить первый этап, который заключается в увеличении частоты движения поездов до региональных центров в три раза.

Вторым этапом станет увеличение частоты движения поездов уже в шесть раз, что расширит столичную агломерацию с 20 миллионов до 30 миллионов граждан с точки зрения перемещения работающих россиян. Это, в свою очередь, положительно скажется не только на московской экономике, но и на экономики соседних регионов.

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#развитие
#проект
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Коммунальный парк Каширы накануне зимнего сезона пополнит новая спецтехника
25 октября 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В городской округ Кашира в преддверии зимы поступил экскаватор-погрузчик, сообщили в пресс-службе муниципалитета. На днях губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал машины представителям муниципалитетов.
«Коммунальные службы должны чётко соблюдать правила зимней уборки. Эта техника окажет нам помощь в уборке снега и наледи. Техника многофункциональная. Она может чисть дворы и общественные пространства, грузить и вывозить. Это хорошая поддержка в работе наших служб, особенно если в этом году будет такая же снежная зима, как и в прошлом», – поделился директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков.
Накануне зимнего сезона для подмосковных коммунальщиков закупили более 1,8 тыс. единиц спецтехники и оборудования. В их числе – манёвренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики, которые позволяют в 2,5 раза быстрее убирать снег.

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Минюст РФ предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет
Министерство юстиции РФ предложило платить алименты учащимся до 23 лет
25 октября 2024, 19:05

Фото: iStock/ SeventyFour

Министерство юстиции РФ предложило выплачивать алименты молодым людям до 23 лет, которые учатся очно.
25 октября на портале проектов нормативных правовых актов Минюст России опубликовал документы, содержащие законопроекты о мерах материальной поддержки для совершеннолетних детей в период их обучения.

В министерстве считают, что сейчас в некоторых ВУЗах и СУЗах очень большая нагрузка. Некоторые совершеннолетние трудоспособные студенты не могут выйти на работу из-за насыщенного учебного плана.

Если документ примут, то семейный кодекс и федеральный закон «Об исполнительном производстве» подвергнутся изменениям в связи с нововведениями.

Продление выплат по алиментам до 23-летия студентов-очников поможет молодым людям, оставшимся без попечения взрослых и не имеющим собственного дохода, полноценно и качественно пройти обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования.

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