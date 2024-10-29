Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В МФЦ Московской области теперь консультируют по вопросам социальной поддержки, оформлению выплат, льгот и других услуг соцзащиты и опеки по видеосвязи. Такой услугой уде воспользовались более 15 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
«Пилотный проект охватил около 30 городских округов. Дистанционное консультирование позволит улучшить доступность услуг для пожилых людей и инвалидов, живущих в удалённых районах или имеющих проблемы с мобильностью. Онлайн-консультации получили уже более 15 тыс. жителей», – уточнили в ведомстве.Специалисты соцзащиты консультируют по телефону или в режиме видеоконференции по графику работы МФЦ – с 8.00 до 20.00.
Получить консультацию можно по телефону горячей линии 122, добавочный 6. Нужно попросить переключить на специалиста управления.
Также планируется запустить сервис для получения онлайн-консультаций на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
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