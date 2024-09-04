Бесплатный интенсив о продвижении в соцсетях проведут для бизнесменов Подмосковья

Фото: iStock/Drazen Zigic
Бизнесменов Подмосковья приглашают на бесплатный интенсив «Креативные технологии для бизнеса». Организатором выступит АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Предпринимателям расскажут о цифровой и деловой этике, об искусстве самопрезентации, продвижении в СМИ и социальных сетях, брендинге и многом другом. Серия мастер-классов пройдет с 23 по 27 сентября в Москве.
Зарегистрироваться можно будет с 16 сентября по ссылке. Там же будет публиковаться все актуальная информация о мероприятии.
Начало мастер-классов в 18:00 по адресу: Москва, 12 проезд Марьиной рощи, дом 8, строение 2, лофт 8. Вход свободный. Продолжительность каждого мастер-класса — 3 часа.
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Зарегистрироваться можно будет с 16 сентября по ссылке. Там же будет публиковаться все актуальная информация о мероприятии.
Начало мастер-классов в 18:00 по адресу: Москва, 12 проезд Марьиной рощи, дом 8, строение 2, лофт 8. Вход свободный. Продолжительность каждого мастер-класса — 3 часа.
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Данил Пономарев