Более 55 тысяч жителей Московской области воспользовались услугами БТИ

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
С начала 2024 года более 55 тысяч граждан Московской области обратились за помощью в областное бюро технической инвентаризации, сообщает региональное Министерство имущественных отношений.
Жители Подмосковья могут удобно заказать технический паспорт для квартир и нежилых помещений, а также получить справки об инвентаризационной стоимости недвижимости и наличии или отсутствии прав собственности на объекты через онлайн-портал государственных услуг региона.
Кроме того, услуга «Предоставление архивных сведений», которая включает в себя выдачу справки по правам собственности на объекты недвижимости, действовавшие до 1998 года, и информацию об их инвентаризационной стоимости, теперь доступна через приложение «Добродел».
Если вы хотите оформить эту услугу, выполните следующие шаги:
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Кроме того, услуга «Предоставление архивных сведений», которая включает в себя выдачу справки по правам собственности на объекты недвижимости, действовавшие до 1998 года, и информацию об их инвентаризационной стоимости, теперь доступна через приложение «Добродел».
Если вы хотите оформить эту услугу, выполните следующие шаги:
- скачайте приложение «Добродел»;
- откройте раздел «Услуги» и кликните на «Все услуги»;
- выберите блок «Дом и ЖКХ»;
- нажмите на опцию «Предоставление архивных сведений»;
- заполните представленную онлайн-форму и отправьте заявку.
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Дайана Хусинова