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В Раменском завершают капремонт объектов здравоохранения и образования

04 сентября 2024, 17:24
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Раменском городском округе приводят в порядок объекты здравоохранения. До конца 2024 года будет завершён капремонт терапевтического корпуса Раменской больницы и бывшего здания Раменского роддома, где откроют новую поликлинику.
Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.

Также, по его словам, с началом учебного года в Раменском открылась новая школа на 550 мест на ул. Высоковольтной. Рядом с учреждением обустроили тротуары, две остановки общественного транспорта, установили ограждение и освещение.



Снова приняла учеников после капремонта «Софьинская средняя общеобразовательная школа» в посёлке РАОС. Малышев добавил, что педагогический состав в округе полностью укомплектован.

Помимо этого, осенью планируется завершить капитальный ремонт корпуса Раменского колледжа.

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#раменский городской округ
#эдуард малышев
#капремонт
#школы
#строительство
#поликлиника
Симоньян прокомментировала премьеру своего фильма «Беслан 2004/2024»
04 сентября 2024, 17:41

Фото: iStock/Валерий Шарифулин

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что снять фильм о трагедии в Беслане было важно для неё.
«Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днём, утром, ночью непрекращающегося ужаса. Ужаса, не сравнимого ни с чем из того, что я лично видела и до и после, как любой репортёр. Профессия журналиста подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но Беслан — это Беслан», — пояснила Симоньян.

До этого в Беслане помянули погибших 20 лет назад в школе, захваченной террористами. Как передавали argumenti.ru, на церемонии присутствовали также чудом вырвавшиеся из плена братья Сослан и Арсен Хасиговы, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что картина главного редактора RT Маргариты Симоньян 20-летию трагедии в Беслане выйдет на экраны 3 сентября.

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#трагедия
#терроризм
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Лесным пожарным Подмосковья передали две новые автоцистерны
04 сентября 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Две автоцистерны на базе шасси ГАЗ Садко Next передали лесопожарным формированиям Московской области в рамках работы по модернизации их для модернизации материально-технической базы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Компактные автоцистерны на шасси ГАЗ Садко позволяют оперативно выезжать на тушения лесных пожаров небольшой площади, а именно такие в основном случаются в лесах Подмосковья. На таком автомобиле пожарный расчёт быстро попадает к месту возгорания, а запас воды в 1600 литров даёт возможность ликвидировать пожар», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Отмечается, что до конца года подмосковным лесным пожарным передадут в рамках реализации нацпроекта «Экология» ещё три единицы спецтехники: седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной техники к месту пожара.

В Комлесхозе региона также напомнили, что нарушителям правил пожарной безопасности в подмосковных лесах грозят крупные штрафы. Для физлиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до двух миллионов рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#лесные пожары
#московская область
#техника
#подмосковье
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Новый завод по производству мясных деликатесов построят в Мытищах
04 сентября 2024, 17:24

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На территории городского округа Мытищи планируется строительство нового завода по производству колбасных изделий под названием "Фермерские колбасы Подмосковья".
Инвестор проекта — крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино поле» — получил разрешение на строительство с помощью профессиональной поддержки Центра содействия строительству Московской области. Разрешение выдано Главгосстройнадзором МО.

Ожидается, что мощность завода составит от 2000 до 3000 тонн продукции в год. Для осуществления проекта будет привлечено более 200 миллионов рублей инвестиций что позволит создать свыше 50 новых рабочих мест.

В ходе строительства завода будет осуществлено создание инженерной инфраструктуры, а также приобретение и установка всего необходимого производственного т вспомогательного оборудования. По планам, завод должен начать свою работу уже в конце 2024 года.

В Минсельхозпроде подчеркнули, что новый проект окажет положительное влияние не только на развитие сельского хозяйства в регионе, но и на местную экономику.

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#строительство
#завод
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#мытищи
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В Раменском в этом году благоустроят три общественных пространства и достроят ФОК
04 сентября 2024, 17:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Благоустройство стало одной из тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с временно исполняющим полномочия главы Раменском городского округа Эдуардом Малышевым.
Как рассказал врип, этой осенью в муниципалитете после реконструкции откроется площадь Победы. Там появятся амфитеатр, смотровая площадка, композиция «Победа». Будет обновлён мемориал «Вечный огонь».

Также в планах – завершить обустройство Ильинского пруда и детского сквера на ул. Коммунистической. В 12 дворах муниципалитета в этом году провели комплексное благоустройство.

По словам Малышева, в этом году также запланировано завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Махова с бассейном и залом для бадминтона. Готовность объекта сейчас превышает 40%. Ожидается, что ФОК примет первых спортсменов и физкультурников в первом квартале 2025 года.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#раменский район
#эдуард малышев
#благоустройство
#раменский городской округ
#строительство
#фок
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Все многоквартирные дома Раменского подготовят к зиме до 15 октября
04 сентября 2024, 17:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подготовка к осенне-зимнему периоду стала одной из главных тем рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с временно исполняющим полномочия главы Раменском городского округа Эдуардом Малышевым. Как отметил врип, все котельные и тепловые сети полностью готовы к отопительному сезону.
«Городской округ Раменский у нас большой, развивающийся, с огромным количеством проектов и задач. Сегодня предлагаю обсудить ключевые задачи, от решения которых зависит уровень и качество жизни в муниципалитете. Модернизация системы ЖКХ, благоустройство, экономика, индустриальный парк – всё это имеет принципиально важное значение», – подчеркнул Воробьёв.
«В округе 95 котельных, все они полностью готовы, а также 324 км тепловых сетей – готовность тоже 100%. В общей сложности у нас 1589 многоквартирных домов. Готовы 67% из них, подписано 1059 паспортов. К 15 октября планируется подготовить 100% МКД», – отчитался Малышев.
До конца года в планах – заменить порядка 220 м тепловых сетей от котельной «Рыболово», которые проложили еще в 1989 году. На 2024-2025 годы запланировано строительство блочно-модульной котельной для «Доброго дома «Раменский», который сейчас отапливается угольной котельной, а также ещё двух БМК. Помимо этого, планируется устройство теплосетей рядом с усадьбой Быково – они охватят девять МКД. Будет построена и газовая котельная для снабжения 31 дома ЖК «Раменский».

В рамках модернизации системы электроснабжения в округе заменили более 350 опор, 31 трансформатор, перетянули свыше 24 км линий электропередачи, расчистили от сухостойных деревьев 20 км трасс вдоль ЛЭП.

Помимо этого, Малышев доложил губернатору, что совместно с ПАО «Россети Московский регион» реализуется проект по перекладке линий с 6 на 10 тыс. вольт и заменой 57 трансформаторных подстанций в самом напряжённом месте – от деревни Тимонино до деревни Островцы. Работы рассчитывают закончить в этом году. В результате качество электроснабжения улучшится для более чем 10 тыс. жителей.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#раменский городской округ
#эдуард малышев
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 13 по 30 сентября
04 сентября 2024, 16:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 13 сентября до конца месяца из-за ремонтных работ на двух перегонах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«С 13 по 30 сентября будет проводится капитальный ремонт мостов на перегоне Русаново – Жижица и капремонт пути на перегоне Нелидово – Подсосенка. В связи с этим изменится расписание электричек на участке между Ржевом и Великими Луками. У некоторых поездов поменяется время отправления и прибытия, часть составов отменят», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#ленинградское направление
#минтранс мо
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Руководство Раменского с мая по август провело 26 выездных встреч с жителями
04 сентября 2024, 16:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С мая по август в Раменском городском округе было организовано более 20 выездных встреч для жителей.
Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Городской округ Раменский у нас большой, развивающийся, с огромным количеством проектов и задач. В начале мая вы взяли на себя руководство. Осенью Совет депутатов выберет главу округа. А сегодня предлагаю обсудить ключевые задачи, от решения которых зависит уровень и качество жизни в муниципалитете. Знаю, что вы используете формат выездных администраций. Расскажите о наиболее значимых проектах, и какие вопросы жители чаще всего ставят на встречах», – сказал Воробьёв.
Малышев доложил, что с мая по август было организовано 26 встреч.
«Специфика округа такова, что у нас много удалённых территорий, и мы с командой сделали упор именно на них. В Софьине, например, на выездной администрации провели встречу с жителями и согласовали пристройку на 200 мест к Софьинской школе. Будем реализовывать, люди её очень ждут», – рассказал врип.
Губернатор напомнил, что на этой неделе состоятся выборы в местный Совет депутатов.
«У вас достаточно богатый, хороший опыт работы на муниципальном уровне в разном качестве. Вы знаете округ, тех, кто проживает там, встречаетесь с жителями. Я прошу вас и впредь это ставить в приоритет. В пятницу, субботу и воскресенье – выборы в муниципальный Совет депутатов. Надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования вами и вашей командой будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», – подчеркнул глава региона.
Сообщается, что в ходе рабочей встречи Воробьёв и Малышев обсудили подготовку системы ЖКХ к зимнему периоду, благоустройство, капремонт и строительство социальных объектов.

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#раменский городской округ
#эдуард малышев
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#выборы
#выездная администрация
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Директор МОНИКИ поздравил профессорский состав и ординаторов с началом нового учебного года
04 сентября 2024, 16:36

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В МОНИКИ имени Владимирского стратовал новый учебный год, и на факультет усовершенствования врачей поступило свыше 770 молодых специалистов. Сегодня, 4 сентября, в институте проходят встречи для новых ординаторов с представителями деканата и кафедр.
На днях учреждение посетили министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова и министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В рамках визита министры вместе с директором МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Константином Соболевым и директором Московского областного медицинского колледжа Саркисом Бабаяном посетили Московский областной медицинский колледж и собрание профессорско-преподавательского коллектива факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского, где поздравили студентов и преподавателей с началом нового учебного года.Также во время мероприятия эксперты ознакомились с приемным отделением МОНИКИ и высокотехнологичным оборудованием и возможностями применения новых технологий.

«Хочу поздравить всех с началом нового учебного года! Сегодня у нас обучается полторы тысячи ординаторов – это много. Наш Институт сейчас очень востребован и молодые специалисты хотят у нас учиться. Благодаря оснащению нашего Института высокотехнологичным оборудованием, открытию современных операционных и новых лабораторий, постоянному совершенствованию образовательных программ и внедрению новых технологий в обучение наши ординаторы могут получать качественное образование и становится квалифицированными специалистами, получая все необходимые знания, навыки и опыт», – рассказал Соболев.

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Более 55 тысяч жителей Московской области воспользовались услугами БТИ
04 сентября 2024, 16:28

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

С ​начала 2024 ​года более 55 тысяч граждан Московской области обратились за помощью в областное бюро технической инвентаризации, сообщает региональное Министерство имущественных отношений.
Жители Подмосковья могут удобно заказать технический паспорт для квартир и нежилых помещений, а также получить справки об инвентаризационной стоимости недвижимости и наличии или отсутствии прав собственности на объекты через онлайн-портал государственных услуг региона.

Кроме того, услуга «Предоставление архивных сведений», которая включает в себя выдачу справки по правам собственности на объекты недвижимости, действовавшие до 1998 года, и информацию об их инвентаризационной стоимости, теперь доступна через приложение «Добродел».

Если вы хотите оформить эту услугу, выполните следующие шаги:
  • скачайте приложение «Добродел»;
  • откройте раздел «Услуги» и кликните на «Все услуги»;
  • выберите блок «Дом и ЖКХ»;
  • нажмите на опцию «Предоставление архивных сведений»;
  • заполните представленную онлайн-форму и отправьте заявку.
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#московская область
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