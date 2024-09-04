В Раменском завершают капремонт объектов здравоохранения и образования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Раменском городском округе приводят в порядок объекты здравоохранения. До конца 2024 года будет завершён капремонт терапевтического корпуса Раменской больницы и бывшего здания Раменского роддома, где откроют новую поликлинику.
Об этом временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Также, по его словам, с началом учебного года в Раменском открылась новая школа на 550 мест на ул. Высоковольтной. Рядом с учреждением обустроили тротуары, две остановки общественного транспорта, установили ограждение и освещение.
Снова приняла учеников после капремонта «Софьинская средняя общеобразовательная школа» в посёлке РАОС. Малышев добавил, что педагогический состав в округе полностью укомплектован.
Помимо этого, осенью планируется завершить капитальный ремонт корпуса Раменского колледжа.
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Также, по его словам, с началом учебного года в Раменском открылась новая школа на 550 мест на ул. Высоковольтной. Рядом с учреждением обустроили тротуары, две остановки общественного транспорта, установили ограждение и освещение.
Снова приняла учеников после капремонта «Софьинская средняя общеобразовательная школа» в посёлке РАОС. Малышев добавил, что педагогический состав в округе полностью укомплектован.
Помимо этого, осенью планируется завершить капитальный ремонт корпуса Раменского колледжа.
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Лора Луганская