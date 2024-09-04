Новый завод по производству мясных деликатесов построят в Мытищах

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
На территории городского округа Мытищи планируется строительство нового завода по производству колбасных изделий под названием "Фермерские колбасы Подмосковья".
Инвестор проекта — крестьянско-фермерское хозяйство «Еремино поле» — получил разрешение на строительство с помощью профессиональной поддержки Центра содействия строительству Московской области. Разрешение выдано Главгосстройнадзором МО.
Ожидается, что мощность завода составит от 2000 до 3000 тонн продукции в год. Для осуществления проекта будет привлечено более 200 миллионов рублей инвестиций что позволит создать свыше 50 новых рабочих мест.
В ходе строительства завода будет осуществлено создание инженерной инфраструктуры, а также приобретение и установка всего необходимого производственного т вспомогательного оборудования. По планам, завод должен начать свою работу уже в конце 2024 года.
В Минсельхозпроде подчеркнули, что новый проект окажет положительное влияние не только на развитие сельского хозяйства в регионе, но и на местную экономику.
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Ожидается, что мощность завода составит от 2000 до 3000 тонн продукции в год. Для осуществления проекта будет привлечено более 200 миллионов рублей инвестиций что позволит создать свыше 50 новых рабочих мест.
В ходе строительства завода будет осуществлено создание инженерной инфраструктуры, а также приобретение и установка всего необходимого производственного т вспомогательного оборудования. По планам, завод должен начать свою работу уже в конце 2024 года.
В Минсельхозпроде подчеркнули, что новый проект окажет положительное влияние не только на развитие сельского хозяйства в регионе, но и на местную экономику.
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Дайана Хусинова