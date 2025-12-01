«Бесплатный приём закончился»: В Госдуме хотят закрыть лазейку для мигрантов
Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил ввести обязательное ДМС для трудовых мигрантов.
Леонов высказал эту идею в беседе с «Газетой.Ru». Он напомнил, что действующие межгосударственные соглашения гарантируют мигрантам из стран СНГ экстренную медицинскую помощь за счёт российского бюджета.
По его словам, некоторые приезжие используют эту возможность, в частности, женщины, которые прибывают в Россию на поздних сроках беременности. Экстренная помощь включает и услуги по родовспоможению.
Депутат заявил, что расходы на лечение незастрахованных мигрантов ложатся на бюджет. За пять лет они достигли миллиардов рублей. Леонов считает, что обязательный ДМС снимет эту нагрузку, поскольку полис мигранты будут оплачивать сами, а не работодатель.
