«Бесплатно боятся»: Нарколог Шуров усомнился, что россияне стали меньше пить

20 октября 2026, 16:04

Нарколог Шуров: отчёты о трезвости россиян не подтверждает реальная жизнь

Фото: Istock/itakdalee

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за первую половину 2026 года россияне в среднем выпили 7,77 литра спирта — на 6,5% меньше, чем годом ранее. Однако нарколог Василий Шуров заявил, что официальное снижение не значит, что люди стали меньше пить.





В беседе с Общественной Службой Новостей врач отметил, что в зачёт идёт только легальная продукция.

«Бутылка уже стоит 400-500 рублей. Для регионов это очень большие деньги. Кто будет столько платить за пол-литра? Поэтому статистика у нас прекрасная. А тем временем что происходит? Расцветает чёрный рынок, расцветает самогоноварение», — сообщил Шуров.

«В домах по два винно-водочных магазина, слышу, что у владельцев алкомаркетов состояние увеличивается. И как-то не бьётся у меня информация. Так что пить меньше не стали. У людей меньше денег на платное лечение, это да», — подчеркнул Шуров.