Онколог предупредила о вреде слишком частого самообследования груди
Онколог-маммолог, хирург, заведующая онкологическим кабинетом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова объяснила, почему ежедневно ощупывать грудь в поисках новообразований может быть вредно. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист акцентировала внимание на том, что регулярные самоосмотры так же значимы, как и ежегодные профилактические визиты к врачу. Она подчеркнула, что на начальных этапах опухоль способна развиваться бессимптомно, а самообследование может помочь обнаружить её до появления боли или других настораживающих признаков.
Однако онколог предостерегла от чрезмерной самодиагностики. Жукова отметила, что если женщина постоянно ощупывает грудь, сравнивает её с фотографиями в интернете и ищет малейшие признаки асимметрии, это может вызвать повышенную тревожность.
Врач также указала, что любые изменения в груди, такие как уплотнения, изменение формы, втяжение соска или кожи, а также необычные выделения, требуют консультации специалиста. При этом не каждое обнаруженное уплотнение является злокачественным. Существует множество доброкачественных состояний. Основная задача обследования — определить, к какому из них относится конкретный случай, заключила она.
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