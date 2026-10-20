Онколог предупредила о вреде слишком частого самообследования груди

20 октября 2026, 15:41

Врач Жукова: Слишком частое самообследование груди может привести к тревожности

Фото: iStock/demaerre

Онколог-маммолог, хирург, заведующая онкологическим кабинетом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова объяснила, почему ежедневно ощупывать грудь в поисках новообразований может быть вредно. Об этом пишет «Лента.ру».