Бесплатное питание получат 224 тыс. подмосковных школьников-льготников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Около 224 тыс. подмосковных школьников из льготных категорий в новом учебном году обеспечат бесплатным питанием. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Для некоторых семей льготных категорий предусмотрено бесплатное питание детей в школе. Из регионального бюджета муниципалитетам на это предусматриваются субсидии. В 2024 году на эту меру поддержки предусмотрено финансирование в 3,4 млрд рублей», – пояснил Брынцалов.Как рассказали в пресс-службе регионального парламента, бесплатное питание предоставляется, в первую очередь, многодетным семьям, детям-инвалидам, детям участников спецоперации, а также детям-сиротам.
Брынцалов добавил, что помимо этого, в соответствии с указом президента, все 470 тыс. учеников 1-4 классов будут получать в новом учебном году однократное бесплатное питание. На эти цели заложено 5,4 млрд рублей.
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