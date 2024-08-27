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Бесплатное питание получат 224 тыс. подмосковных школьников-льготников

27 августа 2024, 17:08
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Около 224 тыс. подмосковных школьников из льготных категорий в новом учебном году обеспечат бесплатным питанием. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Для некоторых семей льготных категорий предусмотрено бесплатное питание детей в школе. Из регионального бюджета муниципалитетам на это предусматриваются субсидии. В 2024 году на эту меру поддержки предусмотрено финансирование в 3,4 млрд рублей», – пояснил Брынцалов.
Как рассказали в пресс-службе регионального парламента, бесплатное питание предоставляется, в первую очередь, многодетным семьям, детям-инвалидам, детям участников спецоперации, а также детям-сиротам.



Брынцалов добавил, что помимо этого, в соответствии с указом президента, все 470 тыс. учеников 1-4 классов будут получать в новом учебном году однократное бесплатное питание. На эти цели заложено 5,4 млрд рублей.

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#подмосковье
#московская область
Витушева: историческую часть Истры обновят на средства федерального гранта
27 августа 2024, 17:22

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Истра получит федеральный грант на благоустройство территории. Новый грандиозный проект планируют реализовать в 2025 году, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
«Истра уже в третий раз за последние четыре года становится победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На конкурс был представлен проект благоустройства исторической части города, включая площадь Революции с прилегающими общественными территориями. Мы с успехом его защитили. Размер федерального гранта превысит 90 млн. рублей», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
На рабочем совещании обсудили детали реализации проекта. Она позволит возродить исторический центр Истры вместе с уже благоустроенной улицей 15 лет Комсомола – также проектом-победителем Всероссийского конкурса. Также планируется создать единый пешеходный маршрут по центру города, объединить разрозненные участки инфраструктуры.
«Торжественное вручение наград с участием министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина состоялась в Калуге. От Подмосковья победными оказались шесть проектов, включая Истру. Благодарю всех неравнодушных и инициативных истринцев за вовлечённость и постоянную поддержку в реализации масштабных проектов благоустройства», – отметила Витушева.
Она напомнила, что в 2022 году город Дедовск также стал победителем Всероссийского конкурса. Масштабный проект объединяет сразу две локации: парк Гучково и сквер у Георгиевского храма. Работы находятся на завершающей стадии, а некоторые локаций уже открыты для горожан.

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#московская область
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#совещание
#гранты
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«На каторгу?»: Психолог объяснила, как настроить ребенка на школьные будни
Психолог Кардиакос назвала способы, которые помогут ребенку настроиться на школу
27 августа 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Choreograph

Как бы ни было грустно признавать, но лето заканчивается. И уже через несколько дней наступят осенние дни, которые в первую очередь ассоциируются со школой, с новым учебным годом. Детям после трехмесячного отдыха приходится возвращаться в строгий режим, который порой не всегда прост даже для взрослого.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как помочь ребенку мягко влиться в школьные будни.

  1. Начните менять режим, потому что все начинается с физиологии. Если мы с первого сентября резко начинаем рано вставать, будет еще тяжелее. Хотя бы на неделю до начала учебного года, надо практиковать ранние подъемы.
  2. Нелюбимое занятие родителей – покупка канцелярских товаров, но детьми это воспринимается как приятное, как шопинг. Даже если это онлайн-шопинг, то предложите ребенку выбрать принадлежности, которые ему понравятся: пенал, тетрадки с рисунками. Позвольте купить дополнительные тетрадки для черновиков, например.
  3. Подготовьте комнату: переставляем учебники, что-то еще, чтобы визуально глаз привык к тому, что вот-вот начнется школа.
  4. Снизьте количество коротких видео. Нужно начинать больше времени посвящать объемной информации: смотреть целое видео, а не клип, полного метр мультика, интересные образовательные видео. Обсуждать вместе это, разговаривать.
  5. Отметьте начало школьного года: забронируйте кафе или накройте дома стол, купите тортик, позовите друзей. Чтобы у ребенка не складывалось ощущение, что он идет на каторгу.
Также, по мнению психолога, нельзя ругать детей за негативные эмоции.

«Нужно поддержать словами, обнять, дать какое-то позитивное подкрепление ребенку. Задать вопросы: с кем бы ты хотел из ребят увидеться, кого из учителей ты вспоминаешь?» — сказала она.

Анастасия Кардиакос посоветовала провести заключительные дни лета в удовольствие, спросить у ребенка, что он не успел сделать за лето, и осуществить вместе его желания.

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Суд в Москве выписал Pinterest многомиллионный штраф
Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest на 7 миллионов рублей
27 августа 2024, 16:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис для публикации фотографий Pinterest. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Pinterest Europe Limited признан виновным в совершении административного правонарушения (повторное несоблюдение «мер по ограничению доступа к информации»). Отмечается, что фотохостингу назначен штраф в размере семи миллионов рублей.

В прошлый раз суд штрафовал компанию на четыре миллиона рублей в начале августа.

Pinterest — это фотохостинг, который позволяет пользователям публиковать изображения и делиться ими с другими людьми.

Ранее сообщалось, что суд в Таганском районе Москвы наложил штраф в размере 4 миллиона рублей на компанию Google за отказ ограничить доступ к запрещенной информации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#правонарушения
#google
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На десяти дорогах Московской области починили ограждения
27 августа 2024, 16:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Ремонт повреждённых металлических, тросовых и перильных ограждений провели специалисты Мосавтодора на десяти региональных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения починили на Советской улице в красногорском посёлке Нахабино, на Можайском шоссе в одинцовском селе Дубки, на Старосимферопольском шоссе в деревне Кулаково округа Чехов, на Волковском шоссе в Мытищах, на проспекте Мира во Фрязине, на улице Чехова в Лосино-Петровском, на Советской улице в Талдоме, на Московской улице в Долгопрудном, на Комсомольском проспекте в Люберцах и на Туполевском шоссе в Жуковском», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают там, где пешеход может выйти на проезжую часть и попасть в аварию, тросовые ограждения разделяют потоки транспорта, а барьерные снижают риск съезда с дороги.

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#московская область
#подмосковье
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ЦППК возобновит льготный проезд учащихся с 1 сентября
27 августа 2024, 16:02

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Льготный проезд для студентов и школьников столичном региона на электричках Центральной пригородной пассажирской компании возобновится с 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Школьникам и студентам Московской области, а также ряда других регионов будет доступна скидка на проезд на обычных поездах, в Москве данная льгота будет распространяться также и на экспрессы, в том числе фирменные, где предусмотрено предоставление мест», — говорится в сообщении.
Кроме того, для столичных воспитанников детсадов, школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров предусмотрена возможность записывать на соцкарту пригородные абонементы на 30 дней с пятидесятипроцентной скидкой.

С подробной информацией о льготах на проезд в поездах ЦППК можно ознакомиться по ссылке.

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#электрички
#цппк
#льготы
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#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года установили и заменили более 19 тыс. электросчётчиков
27 августа 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 19 тысяч приборов учёта электроэнергии установили и заменили в Московской области с начала года специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Всего были установлены и заменены 19 529 приборов учета электрической энергии у потребителей, технологически присоединенных к электросетям компании «Мособлэнерго» на территории Подмосковья», — уточняется в сообщении.
Больше всего счётчиков электричества за первые семь месяцев текущего года установили в Раменском округе — 6 477. На второе место по этому показателю вышел округ Люберцы, где смонтировали 1 121 счётчик, за замыкает подмосковный топ-3 округ Кашира, где было смонтировано 723 современных прибора учёта электроэнергии.

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#электроэнергия
#минэнерго мо
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«40 лет не празднуют»: россиянка вопреки суеверию отметила юбилей и смертельно заболела
27 августа 2024, 15:36

Фото: istock / simpson

В августе 2023 года у воспитательницы детского сада из Иркутской области Екатерины начались проблемы со здоровьем. Врачи долгое время не могли выяснить в чем дело, а когда диагноз стал известен, россиянка поняла, что шансов выжить у нее практически нет. Примечательно, что за несколько месяцев до страшной болезни Екатерина отметила вопреки суевериям свой 40-летний юбилей. Подробнее об этой истории расскажет редакция «Радио 1».

Юбилей 40 лет


Существует суеверие, которое гласит о том, что 40-летие отмечать нельзя. Объясняется это тем, что цифра 40 связана с различными важными для христиан событиями. Так, 40 дней длился Всемирный потоп, 40 лет еврейский народ ходил по пустыне, через 40 дней Иисус вознесся на небо и т. д.
Однако Екатерина из Иркутской области в приметы никогда не верила и сочла хорошей затеей отметить свой юбилей. Уже после того, как у нее начались проблемы со здоровьем, Екатерина чаще начала исключать совпадения.

«В сентябре прошлого года мы с будущим мужем и дочерью поехали в кафе, чтобы отметить мое 40-летие. И кто-то произнес фразу, что, мол, эту дату не празднуют – есть такое суеверие. Иногда я думаю, что это было не просто совпадение. Ведь всего через пару месяцев я узнала о диагнозе», — рассказывает журналистам женщина.


Ухудшение самочувствия после юбилея


Через два месяца после дня рождения Екатерину стала беспокоить заложенность носа. Вскоре она решила обратиться к врачу, однако назначенное лечение к результатам не привело. Затем были неоднократные визиты к различным специалистам и обследования. Назначенные лекарства не помогали, состояние ухудшалось. Екатерине становилось труднее дышать, в горле образовались большие шишки.


Фото: istock /Sviatlana Lazarenka

Страшный диагноз


Когда симптомы совсем перестали напоминать простуду или аллергию, врачи направили Екатерину на компьютерную томографию. Результаты показали, что в носоглотке находится огромная опухоль. Во время того, как Екатерине озвучили диагноз, рядом с ней находилась её 21-летняя дочь. Сразу после этого они были шокированы новостью, что опухоль нельзя удалить хирургическим путем и у них нет никаких гарантий на успешное лечение.

«Если организм выдержит химиотерапию, значит, он справится. Если не выдержит – значит, нет», – заявили медики.

Предсказание серьезно напугало воспитательницу. Она решила прекратить терапию и сделала тяжелый выбор – жить столько, сколько осталось. К июню опухоль достигла голосовых связок, и речь женщины изменилась до неузнаваемости. Увеличившиеся образования усложнили прием пищи, вес Екатерины снизился до 39 килограммов. Работать она уже не могла физически.

В какой-то момент женщина наткнулась на информацию о клинике в Китае, где подобные недуги оперируют. В настоящее время женщина проходит курс лечения и верит в свое выздоровление.

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#болезни
#приметы
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Сдавать тару и текстиль в Подмосковье станет выгодно и бизнесу, и жителям
27 августа 2024, 15:36

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в ближайшее время упростит порядок получение мест для размещения пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля. Новая электронная услуга не только сократит срок процедуры получения разрешения почти вдвое, но и избавит от расходов на кадастровые работы.
Об этом «Радио 1» рассказала сотрудник Минчистоты Елена Табалова.
«У нас сейчас есть два вида автоматизированной техники – это фандоматы для сбора алюминия и пластика, а также баки для сбора текстиля. Сегодня люди выбрасывают текстиль в обычные баки, он никак не перерабатывается и целиком подлежит захоронению. Наши баки под текстиль – просто уникальные. Баки под алюминий и пластик – тоже очень интересная вещь», – отметила Табалова.

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

По её словам, фандоматы в Подмосковье размещают с 2021 года. Они установлены в некоторых городских округах, но пока система работает достаточно тяжело.
«Процесс согласования занимает 13 рабочих дней, требуются значительные затраты на каждое место, где необходимо разместить такой объект. Предпринимателю это не очень выгодно, так как место может быть не согласовано с жителями, и они могут начать жаловаться. Поэтому то, как сейчас это работает, ни для предпринимателей, ни для жителей не интересно. Поэтому в этом году мы и планируем реализовать такой проект. Это единственный подобный проект в нашей стране», – пояснила собеседница «Радио 1».
Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Количество дней, в течение которых предоставляется такое место, сокращается с 13 до семи. А предпринимателю, который уже имеет бак под текстиль или фандомат, необходимо будет просто зайти на портал.
«Там отображена карта всех мест, где можно разместить пункт по сбору отходов. Предприниматель выбирает любое место в каком-то городском округе на территории Подмосковья, проходит процедуру согласования и на выходе заключает соглашение с муниципальным образованием. Процедура максимально простая – предпринимателю нет необходимости ходить по инстанциям, страдать от бумажной волокиты. То есть мы максимально оптимизируем процедуру, делаем прозрачной, открытой и понятной для всех», – рассказала сотрудник Минчистоты.
Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В рамках услуги будет создана карта на базе уже имеющегося «Геопортала Подмосковья». Именно на этот портал планируется вынести места для размещения баков под отходы, чтобы не только предприниматели, но и жители видели, где они размещены, чтобы отнести туда тару или одежду, а не выбрасывать в ближайший контейнер. Очень большое значение имеет и система лояльности.
«Когда человек сдаёт пластик, он обменивает его на некие бонусы. Сейчас эта система постоянно обновляется. Раньше были баллы, например, только во «Вкусвилле». Сейчас уже можно баллы потратить, например, в «ВК Музыка», положить их на карту «Тройка». Это очень интересная система, она обширная, она развивается и расширяется, поэтому пользуется спросом у жителей», – сказала Табалова.
Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Как отметили в Минчистоты, за период работы экопунктов на территории Московской области по итогам 2023 года было собрано порядка 970 тонн пластика и алюминия. А объём собранных текстильных отходов превысил 2 тыс. тонн.

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#московская область
#экология
#фандоматы
#мегабак
#отходы
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Ушел из жизни главный художник театра «Эрмитаж»
Главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский умер в возрасте 80 лет
27 августа 2024, 15:07

Фото: iStock/jorgeantonio

Главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Левитин.
По словам Левитина, Добровинский всегда был внимателен к своим друзьям. Иные подробности о смерти главного художника театра «Эрмитаж» не приводятся.

Евгений Добровинский родился 30 июля 1944 года в Свердловске. Окончил Московский полиграфический институт, после чего жил и трудился в Израиле. С 1980-х годов работал в театре «Эрмитаж», создавая афиши к постановкам.

Ранее сообщалось, что американский телеведущий Фил Донахью, известный своими телемостами между СССР и США, скончался в возрасте 88 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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