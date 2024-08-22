Депутат Голубев рассказал, как многодетной семье получить 450 тыс. руб. от государства

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Меру поддержки могут получить семьи, у которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, а кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года
Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев в эфире «Радио 1» подробно рассказал про условия поучения выплаты.
Условия были определенны еще при принятии были закона, отметил Голубев. Он напомнил, что с 2019 года многодетные семьи получили право на помощь со стороны государства по выплате ипотеки. По условиям программы, РФ выделяет до 450 тысяч рублей на погашение задолженностей по ипотечному кредиту.
12 июня 2024 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который продлил эту программу.
Фото: istock / Diy13
По России мерой уже воспользовались около 700 тысяч семей, сообщил Голубев. Он напомнил, что в Подмосковье числится 112 тысяч многодетных семей, количество которых увеличивается ежемесячно. За 2024 год в Московской области уже одобрены 4 200 заявок на сумму 1 млрд 900 млн рублей.
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Условия были определенны еще при принятии были закона, отметил Голубев. Он напомнил, что с 2019 года многодетные семьи получили право на помощь со стороны государства по выплате ипотеки. По условиям программы, РФ выделяет до 450 тысяч рублей на погашение задолженностей по ипотечному кредиту.
12 июня 2024 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который продлил эту программу.
«Мера распространена на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились до конца 2030 года. Выплату можно использовать только для оплаты основного долга или процентов по действующему ипотечному кредиту. Также отмечу, что нельзя использовать выплату на погашение ипотеки при приобретении жилья, признанного непригодным для проживания. А при приобретении участка для индивидуального жилищного строительства, выплата будет осуществляться только после регистрации права», — пояснил Голубев.Выплату можно использовать на:
- погашение ипотечного кредита, выданного на покупку жилья в строящемся доме или новостройке;
- приобретение или строительство частного дома;
- покупку готового жилья у физического лица на вторичном рынке;
- покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
- введение личного подсобного хозяйства или для введения садоводства;
- покупку недостроенного объекта ИЖС;
- получение последней доли долевого жилья;
- рефинансированные кредита, если они были получены на все выше перечисленные цели.
Фото: istock / Diy13
По России мерой уже воспользовались около 700 тысяч семей, сообщил Голубев. Он напомнил, что в Подмосковье числится 112 тысяч многодетных семей, количество которых увеличивается ежемесячно. За 2024 год в Московской области уже одобрены 4 200 заявок на сумму 1 млрд 900 млн рублей.
«Меры поддержки этой категории семей у нас в Московской области уникальны, они не только выполняют все требования указа президента по многодетным семьям, по статусам многодетных, но и превосходят даже эти меры поддержки», — отметил Голубев.Какую поддержку в Подмосковье может получить семья:
- бесплатный проезд в области и Москве;
- единовременное пособие при рождении ребенка — на первого 20 тысяч рублей, на второго 40 тысяч, на третьего последующего 60 тысяч рублей.;
- при рождении двух детей 70 тысяч рублей на каждого ребенка;
- при рождении трех и более детей выплату 300 тысяч рублей на семью;
- подарочный набор новорожденного;
- бесплатное школьное питание;
- выплаты на школьную форму до 10 тысяч рублей, если доход семьи ниже прожиточного минимума;
- бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей;
- выплаты на питание детям до трех лет;
- беременным, кормящим матерям — компенсация расходов на плату ЖКУ;
- льгота по транспортному налогу;
- программа социальной газификации;
- бесплатная парковка для многодетных в Московской области;
- региональный материнский семейный капитал о размере 100 тысяч рублей.
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Алина Юрчак