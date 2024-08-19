В Котельниках стартовала акция «Доброе дело. Нашим школьникам»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Котельниках 19 августа проходит акция «Доброе дело. Нашим школьникам». Она направлена на сбор канцелярских товаров для школьников и гуманитарной помощи жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Можно приносить шариковые ручки с синей пастой, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради, точилки, линейки, ластики, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг, альбомы для рисования, гуашь и акварель, цветную бумагу, кисточки, рюкзаки и другие товары для школьников», – уточнили в пресс-службе.Помимо этого, принимаются такие товары для детей, как питание, подгузники, пелёнки, средства гигиены, медикаменты, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения, спальные принадлежности, раскладушки, матрасы и так далее.
Также можно принести новую одежду для взрослых и детей.
Пункты приёма находятся по следующим адресам: ДК «Белая Дача» (мкр. Белая Дача, д. 3) и ДК «Силикат» (мкр. Силикат, д. 32)
Гуманитарную помощь принимают с 10 до 20 часов.
Как отметили в пресс-службе, весь собранный груз передадут в Региональный распределительный центр акции «Доброе дело» в Балашихе, а затем доставлен нуждающимся.
Читайте также:
Поликлиника в Котельниках получила мобильный аппарат для УЗИ
В Котельниках выявляют квартиры, сдающиеся мигрантам
Сергей Жигалкин объявил об уходе с поста главы Котельников
Лора Луганская