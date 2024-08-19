В Котельниках стартовала акция «Доброе дело. Нашим школьникам»

В Котельниках 19 августа проходит акция «Доброе дело. Нашим школьникам». Она направлена на сбор канцелярских товаров для школьников и гуманитарной помощи жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.