Воробьёв объявил о старте работы Детского центра имени Рошаля

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
В Красногорске в четверг начал работу Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля, который был открыт накануне в присутствии президента Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что пребывание детей и их родителей в клинике постарались сделать максимально комфортным.
«Для ребенка находиться в больнице – большой стресс. Поэтому мы с особым вниманием подошли к созданию уютной атмосферы. Надеемся, что так маленьким пациентам будет проще проходить лечение», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Малышей до четырёх лет, тяжелобольных и детей с особенностями здоровья будут размещать вместе с мамами бесплатно.
«Мы предусмотрели для них места и питание. В каждой палате поставили кровати, встроенные пеленальные столики, отдельные санузлы с душевой кабиной, телевизором и доступом в интернет. Стены центра украсили персонажами любимых отечественных мультфильмов – «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова» и «Умка», – отметил Воробьёв.В каждом отделении оборудованы помещения, где можно поиграть, почитать и позаниматься творчеством. Для школьников организовали дистанционное обучение с учителями гимназии им. Е.М. Примакова по проекту «Цифровая гимназия».
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Детский клинический центр в Красногорске – флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья. В центре будут работать лучшие врачи по уникальным профилям со всей страны. Там собрано самое передовое оборудование.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Ежегодно высококвалифицированную медпомощь в клинике по ОМС будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов страны. Ещё 150 тыс. ребят будут иметь возможность проходить обследование и консультироваться с лучшими врачами. В ДКЦ планируют проводить до 50 операций в день.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
22 августа в клинике начал работать консультационно-диагностическое отделение. Позднее первых пациентов примет стационар, будут работать и другие отделения.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
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