Бессараб назвала замечательной идею отпуска для военных при рождении ребёнка

65 систем пожаротушения отремонтировали в многоквартирных домах Московской области по запросам жителей с начала года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«За январь в Единую диспетчерскую службу области поступило 65 заявок от жителей региона на ремонт общедомовой системы пожаротушения. По сравнению с январём 2023 года количество жалоб по этой тематике снизилось на 40%», — отмечается в сообщении.



В ведомстве добавили, что заявки на починку общедомовых систем пожаротушения поступали от жителей Люберец, Королёва, Лобни, Красногорска, Воскресенка, Балашихи и других округов.



Читайте также:



В Подмосковье за месяц отработали более 200 заявок на ремонт полов в подъездах



«Умные» автомобили ГУСТ МО зафиксировали свыше 4 тысяч нарушений уборки территории



В Павловском Посаде провели косметический ремонт подъезда по требованию жилнадзора

