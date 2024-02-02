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Депутат Пахомов предложил реформировать систему управления многоквартирными домами

02 февраля 2024, 12:04
Фото: ER.RU

Фото: ER.RU

Требования к организациям, управляющим многоквартирными домами, необходимо повысить на законодательном уровне, а также ужесточить контроль за их деятельностью. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, сообщает RG.ru
Он отметил, что введённое ранее лицензирование управляющих компаний значительно оздоровило рынок, однако не решило всех проблем.
«К управлению домами зачастую допускаются лица, лишь формально выполняющие лицензионные требования. В конечном итоге, жители вынуждены оплачивать некачественные услуги, а привлечь недобросовестную УК к ответственности практически невозможно», — пояснил Пахомов.

По его мнению, для исправления ситуации есть два пути. Первый — максимально ужесточить систему лицензирования, чтобы исключить допуск недобросовестных компаний. Второй путь — перейти от лицензирования к обязательному вступлению УК в саморегулируемые организации (СРО).

Пахомов подчеркнул, что формирование СРО выведет с рынка УК, которые не справляются со своими обязанностями, и поможет консолидации добросовестных участников рынка.

Депутат добавил, что какой бы путь ни был выбран, важно передать особые полномочия в этой сфере регионам, так как местные власти смогут действовать в интересах жителей с учётом местной специфики.

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#управляющая компания
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Готовившая санкции против России помощница главы Минфина США покинет пост
Bloomberg: соавтор санкций США в отношении России уходит в отставку
02 февраля 2024, 11:02

Фото: istock / Jon Rehg

Помощница главы Министерства финансов США Элизабет Розенберг уйдет в отставку ради работы в частном секторе. Об этом информирует агентство Bloomberg, не уточняя, куда конкретная намерена уйти Розенберг.

Отмечается, что Розенберг сыграла одну из ключевых ролей во введении санкций США в отношении Российской Федерации, заморозке ее активов за границей и во введении потолка цен на российскую нефть.

Помощница главы американского Минфина с декабря 2021 года занималась борьбой с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Именно она разработала «экономический ответ» на начало Россией специальной военной операции на Украине.

При этом замминистра финансов Уолли Адеймо назвал ее «незаменимым советником с первого дня работы этой администрации» для Соединенных Штатов.

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#сша
#нефть
#операции
#санкции
#россия
#минфин
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«Посыл ясен»: Макрон сделал важное заявление об усталости ЕС в поддержке Украины
Макрон: РФ не может рассчитывать на усталость ЕС в поддержке Украины
02 февраля 2024, 10:56

Фото: iStock/Григорий Сысоев

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг расчет России на то, что страны Евросоюза устали от поддержки Украины. Его слова приводит газета Le Figaro.
«Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины», — утверждает он.

Однако французы не согласились с подобным заявлением своего лидера. В комментариях к статье они призвали Макрона «не совершать глупость и не рыть могилу для ЕС». Также многие граждане Франции считают, что пора призвать конфликтующие стороны к мирным переговорам.

Накануне лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Решение согласовали все 27 лидеров ЕС.

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#сша
#россия
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#макрон
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В Кремле заявили, что Киев не просил передать тела погибших при крушении Ил-76
Песков: Украина не просила передать тела погибших при крушении Ил-76
02 февраля 2024, 10:36

Фото: сайт Кремля

Украинская сторона не обращалась в Кремль с просьбой передать тела погибших пленных при крушении самолета Ил-76. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом, на вопрос журналиста, поступало ли подобное обращение с украинской стороны в администрацию президента, Песков ответил отрицательно.

«В администрацию нет», — сказал он.

Накануне представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. При этом представитель украинской разведки утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений.

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#тела
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В бундестаге выдвинули требование Шольцу по России
Депутат бундестага Реттген потребовал передать Украине ракеты Taurus
02 февраля 2024, 10:16

Фото: iStock/photosvit

Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет Bild.
«Временной фактор играет скорее на стороне Путина и ситуация вокруг Украины из-за усиливающегося наступления со стороны России скоро станет хуже для Запада», — считает Реттген.

Он считает необходимым удовлетворить требования Киева и предоставить украинским властям крылатые ракеты Taurus. Однако немецкий депутат отметил, что Шольц не согласится пойти на такой шаг и ищет любые оправдания для своего несогласия.

По словам Реттгена, в Социал-демократической партии Германии все уверены , что «Россия есть и остается более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией».

Напомним, дальность действия ракет Taurus составляет 500 километров. Германия еще ни разу не отправляла Киеву подобное оружие.

16 января стало известно, что Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus в рамках военной помощи. Из 666 депутатов «против» проголосовали 485, «за» лишь 178, 3 – воздержались.

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#россия
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#германия
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#депутат
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#шольц
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Захарова назвала причину передачи российской техники Эквадора в США
Захарова: Эквадор под давлением решил передать США российскую технику
02 февраля 2024, 08:38

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Решение Эквадора передать Соединенным Штатам Америки российскую военную технику опрометчиво и принималось под серьезным давлением заинтересованных лиц. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
30 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что государство передаст Вашингтону российскую военную технику несмотря на протест РФ. Речь идет об обмене старого вооружения на новое на сумму 200 миллионов долларов.

Дипломат отметила, что в Москве внимательно ознакомились с заявлением эквадорского президента. Как утверждает Захарова, партнеры РФ в курсе о положении контрактов, которые включают обязательство использовать поставленную технику в заявленных целях и не передавать третьим сторонам без одобрения с российской стороны.

Она также добавила, что если бы это был «металлолом», как утверждают в Эквадоре, то маловероятно, что Штаты предложили бы взамен современное оборудование на достаточно крупную сумму. Захарова выразила надежду на то, что Эквадор отдает себе в этом отчет.

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#мария захарова
#заявление
#дипломат
#вооружения
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Власти Молдавии призвали РФ не открывать избирательных участков в Приднестровье
02 февраля 2024, 06:13

Фото: iStock/alexis84

Власти Молдавии не разрешат проведение выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья, заявил телеканалу Jurnal глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности страны Игорь Гросу.
«Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас… Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать», — пригрозил Москве молдавский спикер (цитата от РИА Новости).

Также Гросу добавил, что молдавские власти в ответ могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») президент Молдавии Майя Санду заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами

Напомним, что ранее молдавские власти приняли стратегию безопасности страны, согласно которой Россию признали главной угрозой. Президент Молдавии Майя Санду убеждена, что когда жители левобережья Днестра увидят, как улучшается жизнь на правом берегу, то тоже захотят попасть в Евросоюз. По её словам, не исключено, что они хотят этого уже сейчас, но этому мешает Россия.

Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявлял, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт. Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья. По словам Санду, слова вице-премьера Молдавии не означают отказ, а подразумевают ускорение процесса входа в ЕС.


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#запрет
#молдова
#россия
#выборы
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Флорида отправит в Техас около тысячи нацгвардейцев для оказания помощи
01 февраля 2024, 22:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Флорида отправит на помощь Техасу около тысячи нацгвардейцев, об этом сообщил губернатор штата Рон Десантис.
Десантис сообщил, что нацбатальон отправится в штат Техас в ближайшее время, а присоединятся к ним бойцы из добровольческой гвардии штата Флорида.

«Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда», — заявил Десантис во время общения с журналистами.

Губернатор также добавил, что страна, у которой нет границ, не может считаться суверенной. Он также осудил политику нынешнего президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена.

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#сша
#военные
#граница
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Пашинян: Армения не может сотрудничать с Россией по военным вопросам
01 февраля 2024, 22:11

Фото: kremlin.ru

Армения больше не может сотрудничать с Россией по ключевым вопросам в военной сфере, с таким заявлением выступил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Премьер-министр заявил, что Армении необходимо найти партнёра, с которым можно будет построить военно-оборонные отношения. По его словам, раньше подобного вопроса перед страной не стояло, поскольку главным партнёром Армении в этой сфере была Россия.

«Раньше 95%-97% наших отношений в оборонной сфере приходились на РФ, теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам», — так Пашинян ответил на вопрос о возможном реформировании Вооружённых сил Армении.

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#армения
#россия
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В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать иностранным наблюдателем
01 февраля 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Граждане зарубежных стран могут вести наблюдение за выборами, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Там пояснили, что для этого они должны получить приглашение главы государства, Федерального Собрания, правительства или ЦИК России.
«Иностранные наблюдатели имеют право встречаться с кандидатами и их представителями; получать доступ к документам, регулирующим избирательный процесс, но не затрагивающим интересы государственной безопасности; наблюдать за голосование; информировать представителей избиркомов о своих наблюдениях, не вмешиваясь в работу комиссий; получать результаты рассмотрения жалоб и обращений», – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что иностранный наблюдатель обязан руководствоваться российским законодательством, постановлениями ЦИК, принципами и нормами международного права; быть беспристрастным, политически нейтральным и уважать национальный суверенитет России; не вмешиваться в избирательную кампанию.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс. избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

Смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья. Для москвичей голосование будет доступно на портале.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

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#мособлизбирком
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