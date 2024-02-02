Депутат Пахомов предложил реформировать систему управления многоквартирными домами

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Требования к организациям, управляющим многоквартирными домами, необходимо повысить на законодательном уровне, а также ужесточить контроль за их деятельностью. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, сообщает RG.ru
Он отметил, что введённое ранее лицензирование управляющих компаний значительно оздоровило рынок, однако не решило всех проблем.
По его мнению, для исправления ситуации есть два пути. Первый — максимально ужесточить систему лицензирования, чтобы исключить допуск недобросовестных компаний. Второй путь — перейти от лицензирования к обязательному вступлению УК в саморегулируемые организации (СРО).
Пахомов подчеркнул, что формирование СРО выведет с рынка УК, которые не справляются со своими обязанностями, и поможет консолидации добросовестных участников рынка.
Депутат добавил, что какой бы путь ни был выбран, важно передать особые полномочия в этой сфере регионам, так как местные власти смогут действовать в интересах жителей с учётом местной специфики.
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«К управлению домами зачастую допускаются лица, лишь формально выполняющие лицензионные требования. В конечном итоге, жители вынуждены оплачивать некачественные услуги, а привлечь недобросовестную УК к ответственности практически невозможно», — пояснил Пахомов.
Пахомов подчеркнул, что формирование СРО выведет с рынка УК, которые не справляются со своими обязанностями, и поможет консолидации добросовестных участников рынка.
Депутат добавил, что какой бы путь ни был выбран, важно передать особые полномочия в этой сфере регионам, так как местные власти смогут действовать в интересах жителей с учётом местной специфики.
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Лев Каштанов