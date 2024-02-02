Депутат Пахомов предложил реформировать систему управления многоквартирными домами

Требования к организациям, управляющим многоквартирными домами, необходимо повысить на законодательном уровне, а также ужесточить контроль за их деятельностью. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, сообщает RG.ru